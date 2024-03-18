Saygılı’dan Özel’e ‘yapay zekâ’ çıkışı! “Kötü ve şaibeli yönetimlerinin itirafı”

CHP'nin İzmir'de aday ve slogan belirlerken yapay zekaya sordukları soruların doğru olduğunu ama aldıkları yanıtların kendilerini işaret ettiğini göremediklerini belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, konuya ilişkin şunları söyledi: Halka sorulması gerekeni, yapay zekaya sormuşlar. Hadi sordular, yapay zekâ mucizesini yok sayacak değiliz. Ama; aldıkları yolsuzluk şikâyeti olan yerlerle ilgili yanıtları hiç üstlerine alınmadan açıklama yapıyorlar. Maharetmiş gibi de "doğru-dürüst" sloganını buna göre belirlediklerini söylüyorlar. Şaka gibi gerçekten. Bu ne demek? Kendilerinin İzmir'i, Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Cemil Tugay'ın son 5 yıl Karşıyaka'yı yönettiği yerde 'yolsuzluk' şikâyeti var demek. Doğru, Dürüst tarifine kendileri yüzünden ihtiyaç duymuşlar demek. Bu ne demek? Tugay'ın selefi Tunç Soyer, daha önceki başkanları Aziz Kocaoğlu 'doğru-dürüst değildi' demek. CHP'nin İzmir'de aynaya bakma alışkanlığı zaten hiç yoktu; yapay zekâ onlara acı gerçeği sunmuş, bu kez de üstlerine hiç alınmamışlar."

SOYER'İN YAPAMADIKLARI, DAĞ'IN VAAT ETTİKLERİ OLMASAYDI…

CHP Büyükşehir Adayı Cemil Tugay'ın iz sürdüğünü, özgün ve somut vaatler yerine taklidi tercih ettiğini vurgulayan İl Başkanı Bilal Saygılı; "Tunç Soyer'in yapamadıkları ve yanlışları ile adayımız Hamza Dağ'ın ayakları yere basan vaat ve projeleri olmasaydı ne söyleyecekti merak ediyoruz. Adayları Tugay; 90 dakika uygulaması, trafik sorunu çözümleri, battı çıktılar, kavşaklar, su indirimi, kütüphaneler gibi birçok konuda ya mevcut başkanlarının yapamadığını ya da adayımız Dağ'ın verdiği sözlerin, ortaya koyduğu vizyonun peşinden gidiyor. Ya eleştiriyor ya da tekrar ediyor. Ya değerler siyaseti yaparak prim yapmaya çalışıyor ya da yine tekrar ediyor! Şehirler, başkanlarının ufku kadar gelişir. Tugay'ın ufku, bizim söylediklerimizin izinden gitmekten ibaret. Ufku olmayanın bu şehre hiçbir faydası olamaz. Sandığa gitmemize sayılı günler kaldı. İzmir'e sunabildikleri bu. CHP'li ve kararsız olan vatandaşlarımıza sesleniyorum; İzmir'i bu zihniyetin eline bir 5 yıl daha bırakacak mıyız? Kaybolan yıllara yılları mı ekleyeceğiz, yoksa gerçek hizmeti, gerçek belediyeciliği mi tercih edeceğiz! İşte 31 Mart'ta bu seçimi yapacağız. İnanıyorum ki; artık bizimle yol yürüyeceksiniz" diye konuştu.