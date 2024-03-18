Şehit annesinden CHP’li başkan adayı Ahmet Önal’a tepki

CHP Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Milletvekili Ahmet Önal, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma programında yapılan programda sessizce gelip ziyaret etmek istediği şehit annesinin elini uzatmaması sonrası şoka uğradı. Şehit annesi ısrarla elini uzatmayarak tepki gösterdi.

Olayın görgü tanıkları şehit aileleri yaşanan olay şu şekilde anlatarak hislerini dile getirdiler, "Gerek TBMM de gerekse tüm Türkiye illerinde HDP'nin ortağı olan, her kürsüye çıktığında Selahattin Demirtaş'a selam gönderen Genel Başkanlarına sahip CHP'nin Kırıkkale Belediye Başkan adayı Ahmet Önal'a şehit anneleri ellerini uzatmayarak büyük şok yaşattı. Kırıkkale Belediye Başkan Adayı bu tepkilerin büyümemesi için şehitliği kısa süre ziyaret ederek akabinde uzaklaştı" değerlendirilmesini yaptılar.