Ümraniye’de dev kentsel dönüşüm projesi başladı

İstanbul Ümraniye'de 35 yıldır 2B arazisi üzerinde olan yerleşim alanında başlatılan Topağacı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ilk temel atma töreni Bakan Mehmet Özhaseki, İBB Adayı Murat Kurum ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın katılımıyla yapıldı. Projeyle 86 bin 898 metrekare alanda bin 174 bağımsız birimden oluşan proje tamamlandığında 4 bin 700 kişi yeni ve güvenli evlerine kavuşacak.Ümraniye Belediyesi, 35 yıldır 2B arazisi olup, imar bekleyen Kazım Karabekir, Dumlupınar, Elmalıkent, Hekimbaşı, İnkılap ve Topağacı Mahallesi'nin imar sorununu çözdü. Topağacı Mahallesi'nde 86.898 metrekare alanda hayata geçirilen Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma töreni Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın ev sahipliğinde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İlçe Kaymakamı Abdulaziz Aydın, AK Parti İstanbul Milletvekilleri, AK Parti İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Topağacı Molla Hüsrev Cami ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Proje alanında 174 bina yıkılarak 86 bin 898 metrekare alan içinde bin 174 bağımsız birim yapılacak. Topağacı Mahallesi Projesi'nde; sosyal donatı alanları, açık spor alanı, parklar, aile sağlığı merkezi, kültürel tesis, açık ve kapalı otoparklar yer alacak. Proje tamamlandığında 4 bin 700 kişi yeni ve güvenli evlerine kavuşacak.Temel atma töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İstanbul depremi için hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bir an önce tedbir alıp, evlerimizi depreme dayanıklı hale getirmemiz lazım. Bunu yaparsak geleceğimize daha huzurla bakabiliriz. Bakanlığımızın bütün imkanlarını seferber edeceğiz endişeniz olmasın. Belediye Başkanımız hazır. Ama siz de yardımcı olun. Yardımcı olursanız eğer bu işlerin altından kalkarız. Hepinize Topağacı Mahallesi'nde başlattığımız kentsel dönüşüm hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.TÖRENDE konuşan İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Ümraniye'nin dönüşümü adına, geleceği adına burada çok önemli bir adım atmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Her gün yeni bir yerin açılışını yapıyoruz. Bugün de Topağacı Mahallesi'nde bin 174 bağımsız birimin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Ümraniye'deki imar problemlerine ilişkin buradaki kentsel dönüşüme ilişkin vatandaşımızın bizden ne talebi olduysa biz o talebi gidermek için burada İsmet Başkanımızla birlikte gece gündüz çalıştık. Hekimbaşı'nda da kentsel dönüşüme başladık. İstedik ki burada çocuklarımız huzur içerisinde vakit geçirsin, ailelerimiz mutlu olsun" dedi. "Risksiz, afetlere hazır bir İstanbul istiyoruz" diyerek konuşmasına devam eden Kurum, "Sadece İstanbul diyoruz, sadece İstanbul'un sorunlarına odaklanacak, İstanbul'un meseleleri için işe buradaki kardeşlerimizle el ele verip inşallah yarınlarımızı hazırlayacağız. İstanbul sevdalısı olarak, biz insanımızı kesinlikle depreme hazırlayacağız. Topağacı Mahallesi'ndeki kardeşlerimiz, gençlerimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Nisan itibari ile her türlü hizmetini hissedecek" ifadelerini kullandı. 'Ümraniye'de de seçim çalışmalarının gece gündüz demeden devam etmesi gerektiğinin altını çizen Murat Kurum, "14 gün boyunca, her eve gidip, her kapıyı çalarak girilmedik gönül bırakmayacağız. Gece gündüz çalışarak, 31 Mart'ta Ümraniye'de yeniden İstanbul diyecek miyiz? 31 Mart'ta Ümraniye'de İsmet Yıldırım Başkanıma sandıklarda rekor oy verecek miyiz?" dedi.TEMEL atma töreninde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Buradaki insanlarımızın yüzde yüzü Anadolu'dan gelen insanlardan oluşuyor. Bizim bu insanları sıhhatli konutlara, çevreye duyarlı bir kentsel dönüşüm ile yeni evlerine kavuşturmamız gerekiyor. Biz, AK Parti belediyeleri, hükümeti olarak kentsel dönüşümde insanlarımıza hizmet etme mecburiyetimiz var. Lütfen 3'e 5'e bakmayın, deprem var. Depremi bir sene evvel yaşadık. Bu sebeple bir araya gelip anlaşmamız lazım. Kentsel dönüşüm yasasında da 3'de 2 çoğunluk yüzde 50'ye kadar düştü. Buraların olmazsa olmazı kentsel dönüşüm. İstanbul'da Sayın Bakanımız ve Sayın Murat Kurum da açıkladı 650 bin konutu dönüştürerek İstanbul'u deprem yükünden kurtarmamız lazım. Bakanımız burada, 31 Mart itibariyle İstanbul'u İnşallah muradına erdireceğiz. İstanbul'u iş bilmez adamlardan kurtaracağız. Yalanı çok güzel söylüyorlar. Meclis kürsüsünden '100 bin konut yapacağım' dedi. Ben daha evvel KİPTAŞ'ta 19 sene genel müdürlük yaptım. 100 bin konut, 5'e böldüğünde her yıl 20 bin konut yapar. Ne kentsel dönüşüm yaptı ne de yeni sosyal konut yaptı. Ben böyle söz vermedim diyor. Unutuyorsun, 31 Mart'ta da bu millet seni unutacak" diye konuştu.