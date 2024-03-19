ABB’den ‘ineksiz’ kooperatife süt ihalesi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın ABB'nin iştirak şirketlerinden ANFA Güvenlik'e önce Güvenlik Müdürler Kurulu Başkanı ardından yine ANFA'nın Yönetim Kurulu Başkanı yaptığı Coşkun Ünal'ın eşinin hiçbir ineği olmayan kooperatifinden ABB'ye süt temini yaptığı ortaya çıktı. Ünal'ın eşi Nilüfer Ünal'ın üzerine kurulan Kızılcahamam Yabanovası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin kurucusu olarak Coşkun Ünal'ın ortağı olduğu ifade edilen iş insanı Nuh Fidan'ın ismi öne çıkıyor.Kooperatifin; başta süt olmak üzere üretmediği birçok ürünü, başka firmalara fason ürettirerek kooperatifin etiketiyle BELPA, Halk Ekmek ve Başkent Marketler'e sattığı öğrenildi. Açılış amacı üreticiden tüketiciye aracısız ürün ulaştırmak olan BELPA, Halk Ekmek ve Başkent Marketler'in 276 çeşit ürünü, fason ürettirdiği ürünlere etiketi basan söz konusu kooperatiften aldığı öğrenildi. Yavaş, Büyükşehir Belediyesinin Meclis Genel Kurulunda yaptığı bir açıklamada "Mansur Yavaş'ın bir yakını tanıdığı bir suiistimalle herhangi bir yerden usulsüz bir ihale alırsa sizi suçlarım demiştim. Bulursanız o ihale için de gereğini yapmaya hazırım. Benim en ufak bir yakınım belediyenin önünden dahi geçemeyecek" demişti.