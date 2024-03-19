Adalet Bakanı Tunç: Futbolculara yönelik adli bir soruşturma söz konusu değil

Adana'nın Kozan ilçesindeki Adalet Sarayı'nın açılışında konuşan Bakan Tunç, "Şu ana kadar 38 kişinin kimlikleri tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen kişilerle ilgili de gözaltı süreçleri devam ediyor. O kamera görüntüleri de izlenerek, bu konuda kimler kusurluysa, Cumhuriyet Başsavcımızın yapacağı soruşturma neticesinde ortaya çıkacaktır. Bu tür görüntülerin bir daha olmaması temennimiz" dedi.

Futbolcularla ilgili şu herhangi bir soruşturmanın söz konusu olmadığını vurgulayan Bakan Tunç, "Burada sahaya giren taraftarların, sporculara saldıran 38 kişinin ismi tespit edildi. Bunlarla ilgili adli süreç devam ediyor. Futbolcularla alakalı herhangi bir soruşturma söz konusu değil. Bazı sosyal medya hesaplarında futbolculara da yönelik soruşturma yapılacakmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmış, kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Futbolculara yönelik adli bir soruşturma bulunmamaktadır" diye konuştu.