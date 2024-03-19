Başkan adayı Genç: Trabzon’a 2 tane kültür sanat merkezi yapacağız

Trabzon'un 3 tane alamet-i farikasının kültür, sanat ve tarih olduğuna dikkat çeken Genç, "1'i Avni Aker Millet Bahçesinin olduğu bölgede olmak üzere 2 tane Kültür Sanat Merkezi yapacağız" açıklamalarında bulundu.

Başkan Genç, "Avni Aker Millet Bahçemizin yerinde daha önce konut, ticaret merkezi yapılması düşüncesi vardı. Bu bölgemizde bina yapılmasına müsaade etmeyeceğiz dedik, etmedik. Bu bölgede eğer bina yapılacaksa o bina sadece oradaki bütüncül anlayışımıza halel getirmeyecek şekilde Kültür Sanat Merkezi olsun istiyoruz ve onu yapacağız inşallah" dedi.

Başkan Genç, "2.Kültür Sanat Merkezinin yer seçimi ve arsa oluşturulması çalışmasını da 2025 yılı ortasına kadar tamamlayıp, 2026 yılında temel atmayı planlıyoruz. İnşallah bütün kültürel faaliyetlerin, bütün sanatsal disiplinlerin eş zamanlı olarak icra edilebileceği ve projesi de uluslararası bir yarışmayla ortaya çıkacak olan yeni kültür sanat merkezini bu dönem şehrimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.