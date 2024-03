Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatmaya devam edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıldönümü Töreni'nde önemli mesajlar verdi:Dünya tarihinde eşine nadir rastlanır bir destanla Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yâd ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bu kahraman orduya önderlik etme şerefine nail olan komutanlarımızı saygıyla anıyoruz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımızda yedi düvel üzerimize gelse yıkılmayacağımızın ispatı olan Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatmaya hep devam edecek. Rabbimden ülkemizi ve milletimizi gizli ve aşikâr her türlü beladan, afetten, tehditten muhafaza etmesini diliyorum.Bin yıllık vatanımız Anadolu'nun müdafaası için ülkemizin ve gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek gözlerini kırpmadan canlarını veren yiğitlerin her bir ferdine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün de vatan topraklarında, sınırlarımızda ve sınırlarımız ötesinde ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru, devletimizin bekası için gece gündüz faaliyet halinde olan askerlerimize Mevla'dan kolaylıklar diliyoruz.BaşkanErdoğan sosyal medya hesabından yayımladığı 18 Mart mesajında da "İmanlı yürekler karşısında dünyanın en güçlü orduları Çanakkale'de hüsrana uğramış, inanç galip gelmiştir. 'Çanakkale geçilmez' sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olmuştur. Bu vatanın evlatlarının, ecdadımızın ortaya koyduğu fedakârlıklardan, Çanakkale'de verilen çetin mücadelelerden öğrenecekleri bulunmaktadır" ifadeleri yer aldı.ve Türk milleti olarak Çanakkale'de hangi mücadeleyi verdiysek bugün de farklı görünümler ve araçlar altındaki sinsi saldırılara karşı benzer bir duruş sergiliyoruz. Ülkemizin bilhassa son 10 yılda maruz kaldığı her hadisenin gerisine bakıp maskeleri kaldırdığımızda aynı yüzleri görüyoruz. Terör örgütlerini sınırlarımıza yığıp bizi istiklalimizle sınayanlar bunlardı. Çeşit çeşit yöntemlerle egemenliğimize göz diken darbecileri üzerimize salanlar bunlardı. Her biri milletimizin zenginliği olan farklılıklarını kırılmaya yatkın fay hatları haline dönüştürmeye çalışanlar yine bunlardı. Kalkınma hamlelerimizi boşa çıkarmak için üretimimizi ve istikrarımızı sabote edenler bunlardı. Demokrasi atılımlarımızı vesayetin çarkları arasında parçalayarak milletimize zulmedenler bunlardı. Çanakkale'de bu millet erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle, hocasıyla, işvereniyle tek vücut olup düşmana geçit vermemiştir. Milletimiz son dönemde yaşadığımız sınamaların her birinde de bedeni ve kalbi ile aynı vakur iradeyi ortaya koymuştur.Çanakkale'de yakılan ateş milli mücadeleyle ve cumhuriyetin ilanıyla neticelenmiştir. Şimdi de eser ve hizmetlerimizle 2023 hedefleriyle Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yaktığımız ateş inşallah ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkarmamızla gayesine ulaşacaktır.DEM'e destek için atmadıkları takla kalmadı. 14-28 Mayıs'ta kazandık geliyoruz dediler. Ankara ve İstanbul başkanıydı bunlar. Altılı masada kazanıyoruz, geliyoruz diyorlardı. Hiçbiri Meclis'te yok. Bir de kazanmak değil, sadece bize kaybettirmek için paçamıza yapışanlar çıktı.Çanakkale ruhu kahraman ecdadımızdan emanet, korumamız ve yaşatmamız gereken yegâne mirasımız. Bu direnişin ruhunu ezelden ebede kalbinde taşıyan Türk milleti, nice cesaret ve kararlılık destanları yazacak.Çanakkale'de vatan, bayrak, ezan için şehadete koşan kahramanlarımızın onurlu ve gururlu zaferi nesiller boyu anılacak ve övünç kaynağımız olacaktır.Çanakkale'dekianma törenlerinden ilki, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. TBMM'ce 1994'te 253 bin şehit adına 3972 sayılı Kanun'la Çanakkale'ye verilen "Çanakkale Geçilmez" yazılı altın madalyanın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından toka edilmesinin ardından öptüğü Türk bayrağı göndere çekildi. Güler mesajında "Bu cennet vatanı muhafaza etmek görevimiz" dedi.Gelibolu Yarımadası semalarında SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemiler denizden geçiş yaptı.Başkan Erdoğan dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Erdoğan, seçim zaferinden dolayı Putin'i tebrik etti. Türkiye ile Rusya ilişkilerindeki olumlu seyrin yeni dönemde artarak devam edeceğine inandığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etti. ANKARA