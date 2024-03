Çavuşoğlu: Başkan Böcek 5 yıldır kulübe uğramadı, 2 yıldır da randevu alamıyoruz

Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Böcek'in açıklamalarının camia olarak kendilerini üzdüğünü ifade etti. Mahmutlar Mahallesi'nde temeli 2019 yılında atılan Alanyaspor tesislerinin bitirilememesi nedeniyle Alanyaspor taraftar gruplarının sosyal medyadaki paylaşımlarının Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i rahatsız ettiğini söyledi.

Böcek'in kendisini arayarak, 'taraftar gruplarının paylaşımında sizin etkiniz var mı?' diye sorduğunu anlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendisine, taraftar gruplarının paylaşımını sonradan gördüm ve taraftar grupları bunu hep birlikte paylaşmışlar, yapmışlar, dedim. Sonra da taraftar gruplarına sordum. Taraftarlar bana, 'Muhittin Başkanımızla daha önce biz bir araya geldik. Grup liderleri olarak bizleri çağırdı, konuştuk. Tesisleri yapacağını söyledi fakat yapmadı, dediler. Sonra da Böcek'e dönerek, olayı anlattım ve ama sözünüz vardı başkanım, dedim. O da bana 'Evet söz verdim ama. Alanyalı bana oy vermedi. Menderes Türel'e oy verdi. Onun için yapmadı" dedi.

"BAŞKAN BÖCEK BU ÜSLUPTAN VAZGEÇMELİ"

Çavuşoğlu, Böcek'in azarlar tarzdaki üslubundan vazgeçme gerektiğini dile getirerek, kendisinin personeli olmadığını vurguladı. Burada bugün Alanyaspor Kulüp Başkanı olarak durduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Bugün ben varım yarın yokum. Burada asla siyaset olmamıştır, siyaset olmaz. Alanyaspor'da her siyasi görüşten arkadaşımız var. Türkiye'nin her yerinden yöneticimiz var. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyinden Türkiye'nin her yerinden 49 yöneticinin çoğunluğu Alanyalı değildir. Burada yaşayanlardır" diye konuştu.

"TESİSLERE İHTİYACIMIZ VAR AMA YAPILMADI"

Böcek'in 'Alanyaspor'un maç yapacak bir stadı var' açıklamasını da eleştiren Çavuşoğlu, Alanyaspor'un maç yaptığı stadının devlet tarafından daha önce yaptırıldığını kaydetti. Burada bahsedilen şeyin tesisler olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Menderes Türel, başkanlığı döneminde Antalyasporumuza çok güzel bir tesis yaptı. Hepimiz gurur duyduk, onur duyduk. Açılışına da gittik. Antalyaspor çok rahatça antrenmanlarını yapıyor. Her şeyiyle, altyapısıyla. Ama bizim burada gördüğünüz tesiste bu ortam yok. A takım hariç, sporcularımız günlük 40-50 kilometrelik yol yaparak antrenmanlara gidip geliyorlar. O sahanın ne amaçla yapıldığı konusunun anlaşılmadığını düşünüyorum. Bilgi eksikliği olduğunu düşünüyorum. Onun için bizim o tesislere ihtiyacımız var ama neticesinde yapılmadı"

"BÖCEK 5 YILDIR KULÜBÜMÜZÜ ZİYARET ETMEDİ"

Çavuşoğlu, Böcek'in basında çıkan bir diğer söyleminin de tehdit içerdiğini aktararak, "Tesisin hafriyatının kimin yaptığını, nasıl yapıldığını oralara girmeyeceğim, diyorsunuz. Girin efendim. Ben size söyleyeyim. Oranın hafriyatını alan müteahhit istediğine yaptırır. Birilerine mi soracak? Hayır. Şunu kast ediyorsanız. Kendilerinin iş makineleri var idi. Başka yerlerden de kiralama yaptılar. Bir dönem benim oğlumdan da kiralama yaptılar. Bunu mu, söylemek istiyorsunuz? Arkasından da benim sabrımı zorlama, diyorsunuz. Tehdit vari konuşuyorsunuz. Kime söylüyorsunuz? Alanyaspor'a mı, şahsıma mı? diye konuştu. Alanyaspor Kulübü'nü 5 yıldır ziyaret etmeyen Böcek'in 2 yıldır randevu taleplerine de cevap vermediğini öne süren Çavuşoğlu, tehditler ithamlar konusunda herkesin söyleyecek, konuşacak ve ortaya koyacak bir şeyinin olduğunu vurguladı.

ÇAVUŞOĞLU, "BANA NE YAPACAKSINIZ MERAK EDİYORUM"

Çavuşoğlu, Alanyaspor'a otobüs ve şoförünün maaşını verdik diye konuşan Böcek'in bilgi eksikliği olduğunu kaydederek, "Alanyaspor'un iki tane otobüsü var. Türel zamanında otobüsler kiralandı. Ayrıca otobüslerinin şoförleri Alanyaspor'un bünyesindedir, Alanyaspor'dan maaş alıyorlar. İnsanları yanıltmaya bir de üsluba, sert konuşmaya gerek yok. Bugün varız, yarın yokuz. Ama Alanyaspor hep kalıcıdır. Bizi tehdit edebilirsiniz. Ama bana ne yapacaksınız onu da merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

"13 YILLIK BAŞKANLIK DÖNEMİMDE HİÇ BİR SİYASİ İLE KAVGA ETMEDİM"

Çavuşoğlu, 13 yıllık başkanlığı döneminde hiçbir siyasi parti başkanı ve mensubuyla kavga etmediğini hatırlatarak, herkesin başkanı söylemlerinde bulunan Böcek'e, "Herkesin başkanı olan, Alanyalı bana oy vermedi, Menderes Türel'e verdi. Onun için yapmadım, demez. Oy verseler de vermeseler de herkesin başkanıdır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.