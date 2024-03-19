Cumhur İttifakı Başkan Adayı Serdar Soydan: Mersin, ilçeleri ile birlikte kalkınacak

Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Tarsus İlçesinde fabrika, STK ziyaretleri ile vatandaşlarla bir araya geldi. Soydan, Mersin'in ilçeleri ile birlikte kalkınacağını belirterek, "Hedefimiz, göreve geldiğimiz an itibariyle her bir vatandaşımıza eşit ölçüde hizmet etmektir. Bunu da ilk günden beri ortak akıl ile yapacağımızı ifade ediyoruz. Bu anlamda STK'ların önemini biliyor ve Mersinimizin her köşesinde kendileri ile istişarelerimizi sürdürüyoruz. Büyük umutlarla güzel günlere uyanacağız ve hep birlikte kazanacağız" diye konuştu.

"Ürünlerimize katma değer sağlayacağız"

Mersin'in limanı ve lojistiğine de dikkat çeken Soydan, "Transferleri sağlayacak bir lojistik tesis yapacağız. Kentimizde çok önemli tarım ürünleri var. Tarsus Kongre ve Fuar Merkezi ile Lojistik Merkezini entegre ederek ürünlerimize katma değer sağlayacağız. Mutfağımız çok iyi, coğrafi işaretli yiyeceklerimiz var. Marka olmuş, kentimizi Türkiye'ye ve dünyaya gastronomi alanında tanıtan işletmelerimiz var. Lojistik, tarım, kongre merkezi, havalimanı ve gastronomiyi bir bütün olarak düşünüyoruz" dedi.