Erzincan’da FETÖ/PDY terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ile aranan örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

Yürütülen Planlı Operasyon neticesinde; Bylock kaydı bulunan, Örgüt içerisinde kod adıyla sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, Toplam 12 Yıl 6 Ay kesinleşmiş cezası bulunan, FETÖ/PDY "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranma kaydı olan H.T ve M.G isimli 2 örgüt mensubu şahıs yakalandı.

Yakalanan H.T ve M.G isimli 2 örgüt mensubu şahısların gerekli işlemlerin ardından Erzincan T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiler.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Vatanımızın bütünlüğünü ve Milletimizin huzurunu bozmaya çalışanlara karşı yaptığımız operasyonlara aynı kararlılıkla devam edilecektir" denildi.