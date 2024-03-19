Esenyurt Belediyesi’nde vinçli eylem

Esenyurt Belediyesi'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Esenyurt'ta bitmek üzere olan Lise Kampüsü Projesi'ni taklit ederek hayata geçirmeye çalıştığı ancak temel atmadan öteye gitmeyen lise kampüsü projesinde çalışan inşaat işçileri, yüklenici firmanın haklarını gasp ettiği gerekçesiyle eylem başlattı. Dört işçi, hakları için şantiye sahasındaki vincin tepesine çıktı.

Eyleme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İnşaat-İş Sendikası, "Ana firmanın İç Kale olduğu Esenyurt 5 Lise Kampüsü şantiyesinde çalışan işçi arkadaşlarımızın gasp edilen ücretleri için başlattığı eyleme ana firma silahlı kişileri şantiyeye getirdi. Polis, işçilerle silahlı kişiler arasında barikat kurdu. İşçi arkadaşlarımızın gasp edilen ücretleri için başlattığı eylemde 4 işçi arkadaşımız kule vince çıktı. Yaşanan herhangi bir olumsuzluktan başta @EsenyurtBLDYS olmak üzere tüm yetkililer sorumludur" ifadelerini kullandı.