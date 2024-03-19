Para sayma skandalında Tuncay Yılmaz ifade verdi: İmamoğlu gibi o da hatırlamadı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in para desteleri sayarken çekilen görüntüleriyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, CHP İstanbul il binasını satan ve avukatlık ofisinde parayı teslim alan Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz savcılığa "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Braka ve Yılmaz ifadenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak adliyeden ayrıldı. CHP'lilerin para sayma görüntülerinde yer alan Ali Rıza Braka'nın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.Braka, Emlak Konut'tan 2018'de 22 milyona aldığı daireleri 2019 yılında satışa çıkardığını ve avukatı aracılığı ile 41 milyona anlaştığını kaydetti. Satış pazarlığını CHP'li bir belediye başkanının makam odasında yaptığını kaydeden Braka, 24 milyon 360 bin TL'nin resmi 15 milyonun ise elden Türk Lirası olarak alındığını, üstünün ise komisyon kaldığını ifade etti. Paraları alırken ofise sürekli olarak birilerinin çantalarla dışarıdan para getirdiğini de sözlerine ekledi.Soruşturma kapsamında ifade veren İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ise CHP İl Başkanlığı'na arkadaşı Fatih Keleş'in bir gün arayıp para taşımaya yardım istemesi üzerine gittiğini ve sadece yarım saat söz konusu ofiste kaldığını ileri sürdü. Yılmaz, "Fatih abi ile Beylikdüzü'nde buluştuk. Arabada bir miktar para var, tek başıma taşımaktan korkuyorum dedi. Ben yardım ettim" dedi. Euro saydığı görüntülerin savcı tarafından hatırlatılması üzerine Yılmaz, "Ben bu paraları neden saydığımı hatırlamıyorum. Ne kadar para saydığımı hatırlamıyorum. Paraları neden saydığıma yönelik soruya verecek cevabım yoktur" diye konuştu.Bu arada Şüpheli Ali Rıza Braka'nın savcılıkta "CHP adına süreci o tarihte İl Başkanı olan Canan Katancıoğlu yürütüyordu. Kendisiyle 6 Kasım 2019'da Beyoğlu 3. Noterliği'nde satış sözleşmesi imzaladık" şeklindeki ifadesiyle isminden söz ettiği ski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırıldı.