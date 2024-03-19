Şanlıurfa’da Yeniden Refah Partisinden toplu istifa: AK Parti’ye katıldılar

31 Mart yerel seçimlere sayılı günler kalan Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partisinden istifa edenler Haliliye Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Canpolat'tın seçim ofisine giderek AK Partiye katıldı.

Yeniden Refah Partisinden istifa edenlerin rozetlerini Haliliye Belediye Başkanı ve Adayı Mehmet Canpolat'ın seçim irtibat ofisinde çok sayıda vatandaşların katılımlarıyla AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı, eski milletvekilleri Seydi Eyyüpoğlu ve Mahmut Kaçar, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat takdim etti.

ŞANLIURFA'DA TOPLU İSTİFA: AK PARTİ'YE KATILDILAR

Konuya ilişkin TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; Şanlıurfa'mızda Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Partimizin saflarına katılan değerli hemşehrilerimize rozetlerini takdim ettik. Haliliye Belediye Başkanımız ve Adayımız Mehmet Canpolat'ın seçim irtibat ofisinde Milletvekilimiz Cevahir Asuman Yazmacı, eski milletvekillerimiz Seydi Eyyüpoğlu ve Mahmut Kaçar, Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat ve değerli hemşerilerimizin katılımı ile AK Parti'ye katılan Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden hemşerilerimize rozetlerini büyük bir coşku ve heyecanla takdim ettik'' dedi.