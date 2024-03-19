SON DAKİKA | MSB acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde 1 askerimizin şehit olduğunu 4 askerimizin de yaralandığını açıkladı. MSB öte yandan çıkan çatışmada 6 teröristin de etkisiz hale getirildiğini belirtti.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.