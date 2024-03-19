Turgut Altınok açıkladı: Evi olmayana destek! Mansur Yavaş’a tepki: Sen nerenin belediye başkanısın?

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, AK Parti'nin Mamak mitinginde yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Altınok, seçimi kazanmaları halinde Ortaköy Organize Sanayi Bölgesi projesiyle Mamak'taki işsizlik probleminin önüne geçeceklerinin altını çizdi.
EVİ OLMAYANA DESTEK
Evi olmayan ve 1.000 vatandaşı kira öder gibi ev sahibi yapmak için adımlar atılacağını vurgulayan Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Mamak'a hiçbir hizmet yapmadığını ve çalışmadığını da ifade etti.
ANKARALI İYİ DÜŞÜNSÜN
Başkentteki trafik problemini de eleştiren Altınok, "Bu noktada 5 yıl daha Mansur Yavaş'ın çilesi çekilir mi? Bu çile çekilmeye değmez. Ankaralı iyi düşünsün." sözlerini kullandı.
Seçildiği takdirde pazarlarda ucuz ürünlere ve parklarda huzura vurgu yapan Altınok, seçmenlerden Cumhur İttifakı'nın Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı'ya oy istedi.
KAYIP BAŞKAN ARANIYOR!
Turgut Altınok, "Kayıp, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Aranıyor' diye ilan vermek gerekiyor. Gittiğimiz ilçelerde bakıyorum, nüfusu ve bütçesi az olan belediye başkanlarımız destan yazmış. ABB Başkanı nerenin belediye başkanı? Herhalde en çok Londra'nın sokaklarında görüyorlar. İnanın Londra'nın sokaklarında olduğu kadar Ankara'nın sokaklarında yok." şeklinde konuştu.