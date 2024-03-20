Bakan Tekin’den Müge Anlı’ya destek

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı, Roman çocukların eğitim göreceği 'Müge Anlı ve Dostları Sanat Okulu Projesi'ni hayata geçirmek için tahsis edilen binayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile birlikte gezdi. Müge Anlı'yı kutlayan Bakan Tekin, "Roman kardeşlerimizin eğitim görecekleri, sanat kabiliyetlerini geliştirecekleri 'Müge Anlı ve Dostları Sanat Okulu Projesi'nin hayata geçmesi ve gönüllülerin bağışlarıyla Roman kardeşlerimiz için çok büyük bir eğitim çalışması olacaktır. Roman kardeşlerimizin eğitimi için çıktığı bu yolda Sayın Müge Anlı'yı kutluyor, başarılı ve duyarlı çalışmalarının devamını diliyorum. Milli Eğitim bakanlığı olarak üzerimize düşen ne varsa yapacağız" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de daha önce yaptığı açıklamada okul projesini desteklediğini belirterek, "Açılan yardım kampanyasına hem camiamızın hem de vatandaşlarımızın Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde 100'er lira katkı vermelerini içtenlikle temenni ediyorum" açıklamasını yapmıştı.