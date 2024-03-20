Başkan Akdenizli iftar sofrasına konuk oldu

Seydikemer Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttifakı Seydikemer Belediye Başkan Adayı B. Önder Akdenizli seçim çalışmalarına devam ediyor. Güne Seydikemer Cumhur İttifakı Seçmen İletişim Merkezi tarafından hazırlanan ziyaret programlarıyla başlayan Başkan Akdenizli'nin iftar için adresi ise Seydikemer'in Cumhuriyet Mahallesi oldu.

Başkan Akdenizli beraberinde eşi Sema Akdenizli ve kızı Ela Akdenizli ile Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden Nazmi İnce ve ailesinin iftar sofrasına misafir oldu. Ezanın okunmasıyla birlikte İnce ailesiyle birlikte oruç açan Başkan Akdenizli, dualarda bulundu. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen iftar yemeğinin ardından İnce ailesiyle sohbet eden Akdenizli, Seydikemer için yapacakları projelerden bahsetti.

BAŞKAN AKDENİZLİ: "İNCE AİLESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı iftarda Akdenizli "Sofrasını ve gönül hanelerini bizlere açan İnce ailemizle iftar sofrasında buluştuk. Bizlere sofralarını açan İnce ailesine misafirperverlikleri ve hoş sohbetleri için çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayı paylaşma ve dayanışma ayıdır. Sofralarımızdan bolluk, bereket ve kardeşlik hiç eksik olmasın. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Tüm hemşehrilerime hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.