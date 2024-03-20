Bursa’ya 50 bin araçlık otopark

Bursa'da artan araç sayısı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan otopark problemlerinin önüne geçmek için kolları sıvayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, kente toplamda 50 bin araçlık yeni otopark yatırımına başlayacak. Sanayinin yoğun olduğu ve buna bağlı olarak artan nüfusuyla dikkat çeken Bursa'da, ulaşan bir şehir oluşturmak hedefiyle yeni dönem projelerini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, minibüsten dolmuşlara, raylı sistemlerden servis araçlarına kadar tüm toplu taşıma faaliyetlerinde yürüttükleri çalışmalarla nitelikli ve entegre bir toplu taşıma sistemini şehre kazandıracaklarını söyledi.Başkan Aktaş, "Toplu taşıma, yol ve kavşak çözümlerimizle Bursa trafiğini rahatlatıyoruz. Artan araç sayısıyla her geçen gün daha büyük bir ihtiyaç haline gelen otopark kapasitemizi de yükseltiyoruz. Bu kapasiteyi toplamda 50 bin araçlık otopark yatırımıyla üst seviyeye taşıyoruz. İlçelerimizde de bu kapsamda otopark kapasitelerini arttıracağız. Bunun yanında e-otopark uygulaması ve elektrikli araç şarj istasyonlarını yaygınlaştıracağız. Oluşturduğumuz kapasiteyle mevcut kapasitenin birlikte yönetimini akıllı çözümler sağlayarak modern şehrin bir gereğini daha kalıcı şekilde yerine getirmiş olmayı hedefliyoruz" dedi.