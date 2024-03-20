CHP’liler bunu da yaptı! Murat Kurum’un sesini taklit edip vatandaşa oyun oynadılar

KİRLİ PAZARLIKLAR YİNE DEVREDE

Bu seçim dönemi de daha öncekiler gibi bazı kirli pazarlık ve ittifaklara sahne oldu. CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM'in "Kent Uzlaşısı" adıyla yaptığı ittifak özellikle İstanbul ve Mersin, Akdeniz gibi bazı bölgelerde ortaya kondu.