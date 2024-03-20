Firari FETÖ hükümlüsü Erzurum’da yakalandı

"FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. isimli şahıs, Erzurum'da yakalandı.

Ardahan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki çalışma sonucu firari hükümlünün Erzurum'da olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince belirlenen adreste yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.