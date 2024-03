İstanbul’u yalanlardan ve trafikten kurtaracağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Eyüpsultan mitinginde vatandaşlara seslendi. İstanbul'un beceriksiz ve liyakatsiz yönetimin elinde 5 yıldır çile çektiğini belirten Kurum, şöyle konuştu:Mevcut CHP'li İBB yönetiminin Eyüpsultan'a en ufak bir yatırım yaptığını gördünüz mü? Burada depremle ilgili, ulaşımla ilgili bir hizmet yaptığını gördünüz mü? Göremezsiniz, çünkü böyle bir dertleri yok. Ama kendi menfaatleri olsa hemen oraya gidip çadır kurarlar. Eyüpsultan'ın, İstanbul'un kaynaklarını çarçur etmeyi çok iyi bilirler. Öyle balya balya paraları saymayı çok iyi bilirler. Vaatlere geldiğinde hatırlamazlar. Sözlerini hatırlamayan adam nasıl İstanbul'a hizmet edilecek? 31 Mart'ta da İstanbul seni hatırlamayacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte yeni bir eseri daha İstanbul'a kazandırdık. Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattımız bugün (dün) itibariyle açıldı. Bu hattımız Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere 4 istasyondan oluşuyor. Bundan sonra Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arası artık 8 dakikaya düşüyor. İşte Büyükşehir'in yapması gereken metro hatlarını da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mız yapıyor. Neden? Çünkü bunların derdi hizmet değil reklam, algı, sosyal medya belediyeciliği. Ama hiç merak etmeyin. Biz 1 Nisan'dan sonra; yeni metro hatlarıyla, 2 yakaya yapacağımız tünellerle, kavşaklarla, otoparklarla, yeni otobüs ve metrobüs filolarıyla İstanbul'umuzu, İstanbullu hemşerilerimizi hem yalanlardan hem de trafik çilesinden tamamen kurtaracağız.İstanbul'un hangi ilçesine, gidersek gidelim vatandaşlarımız bizden kentsel dönüşümü talep ediyor. Bu konuda dert yanıyor. Ama ne yazık ki mevcut CHP'li Başkan hemşerilerimizin bu talebini de duymadı, görmedi. İBB eliyle yapılması gereken kentsel dönüşüm yapılmadı. Bugün İstanbullu kardeşlerimiz sağlıksız ve güvensiz evlerde can korkusuyla yaşıyor. Halbuki 100 bin konut yapacaklardı. Ama 5 bin bile yapamadılar. Bu kardeşiniz, 81 ile gitti her afette verdiği sözleri yaptı. 46 bin afet konutunu teslim etti. 365 bin konutu da 81 ilde yaptık. Asrın felaketinde 180 bin konutun temelini 3 ayda attık. Biz İstanbul'da 173 bin konutu dönüştürürken bunlar buraya, İstanbul'a tek bir çivi çakmadılar.İnsanlar belediye başkanından ne ister? Su getirsin, altyapı çalışmalarını yapsın, kadınlarımız için gençlerimizin istihdamı için çalışsın. İstanbul'a uğramadılar, kendi ikballerinin peşinde koştular. İstanbul'un kaynaklarını rant olarak gördüler. İstanbul'un kaynaklarını peşkeş çekmeye çalıştılar. Bugün otobüsler yanıyorsa, yolda kalıyorsa, bunun nedeni liyakatsizlik, ilgisizliktir. Sen reklamlara 350 milyon lira, iki konsere 550 milyon lira harcarsan, kendi ikbalin için zoom toplantıları yaparsan bu sorunlar çözülmez.İBB Başkan Adayı Murat Kurum, önceki gece Sancaktepe'de düzenlenen 'Özel Halk Otobüsçüleri Sahuru' programına katıldı. Programda bir konuşma yapan Kurum, halk otobüsü sahiplerinin yaşadığı sorunlara değindi ve bir de müjde verdi. Kurum, "Bugün İstanbul'da yaklaşık 3 bin halk otobüsümüz var. Yüzbinlerce yolcuyu taşıyorsunuz. Sizler, 40 yıldır yaşadığınız sorunları şu beş yılda yaşadınız. Ücretlerinizi iki ay geç aldığınızı biliyorum. 2023 zammını hala alamadınız. Her bir özel halk otobüsümüzün 1 milyon TL alacağı var. Hiç merak etmeyin, hiç üzülmeyin. 1 Nisan'dan sonra göreve gelir gelmez otobüsçülerin içeride kalan ücretlerini zamlı bir şekilde ödeyeceğiz. Boş yere kesilen cezaları iptal edeceğiz. Devlet bankalarımızla yapacağımız protokollerle sizlere sağladığımız uygun kredilerle otobüslerimizi yenileyeceğiz. Bu Murat Kurum sözüdür" dedi.