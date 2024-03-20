İzmir’de DEM Parti Nevruz etkinliğinde slogan atan 6 şüpheli tutuklandı

DEM Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından, önceki gün öğle saatlerinde, Gündoğdu Meydanı'nda nevruz etkinliği düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında etkinliğin sona ermesinin ardından meydanda kalarak terör örgütü lehine slogan attığı tespit edilen 7 şüpheli, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, alanla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, terör örgütü lehine slogan atan diğer şüphelileri de tespit etti. Dün ve bugün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 29 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 1 av tüfeği ve fişek, örgütle bağlantılı 1 bez parçası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 36 şüpheli bugün adliye sevk edildi.