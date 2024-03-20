Kobani davasında son savunmalar alındı

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemleri azmettirmekle suçlanan sanıkların yargılamasına devam edildi. Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerin yanı sıra eski HDP genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı 14 Nisan 2023'teki davada 5 bin sayfanın üzerindeki esas hakkında mütalaa açıklanmıştı. Mütalaada Demirtaş ve Yüksekdağ'ın da arasında bulunduğu 36 sanığın en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki duruşmaya tutuklu sanıkların bazıları SEGBİS'le katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu. Yargılamanın son aşamasına gelinmesi nedeniyle dünkü duruşmada sanıkların bir bölümünün son sözleri alındı. Duruşmaya bugün devam edilecek.