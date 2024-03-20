Özgür Özel’in betonlaşma övgüsü CHP’de istifa getirdi

MECLİS ÜYESİ BİLGİÇ DE İSTİFA ETTİ

Dr. Ali Kızılateş'in ardından CHP'nin Gazipaşa ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mimar Esin Bilgiç de partisinden istifa ettiğini duyurdu. Genel Başkan Özgür Özel'in konuşmasını eleştiren Bilgiç, "Siyaset kamu yararı için yapılmalı" görüşünü savundu. Daha önce partinin genel merkez yöneticilerine de konuyla ilgili sorunları aktardığı ancak bir sonuç alamadığını söyleyen Bilgiç, Özgür Özel'in Gazipaşa mitinginde yaptığı konuşmanın bardağı taşıran son damla olduğunu belirterek istifasıyla ilgili açıklamasında şunları dile getirdi: "Değerli halkımızın bilgisine: Seslenişteki gibi; isteseydik, diplomalarımızı, mor binlikler getiren birer senet gibi kullanırdık. Mimardık, mühendistik, doktorduk, avukattık… Kullanmadık… Tarım alanları korunsun dedik, binlerce dönüm tarım alanı 'plan revizyonu' adı altında imara açılmasın dedik. Meralar korunsun dedik, vasıfları değiştirilirken. Belediyemize ait müstakil parseller satılmasın dedik. Adı Atatürk olan ilçenin en büyük parkında, en değerli köşe, önce kamu hizmet alanına sonra da ticari alana çevrilmesin dedik. Belediyenin taşınmazları üzerindeki tüm hacizler, dün ilçemizde Sayın Özgür Özel'in konuşmasında da değerinden bahsettiği, deniz kenarındaki, belediyemize ait en değerli yere toplanmasın, olası bir sıkıntıda ilk burası elden çıkmasın, dedik. Buna mecliste de olumlu oy kullanmadık. Meclis kayıtlarında el kaldırmadığım görüldüğü halde, tutanaklara oybirliği ile geçirdiler. Belediyeye, ilçe örgütüne ve il başkanlığına bu çok değerli belediye arazisini beklediğini düşündüğüm tehlikeleri de anlatan, oyumun düzeltilmesini isteyen dilekçeler verdim, oylama sonucu düzeltilmedi. Yine deniz kenarındaki hazine arazisi olan Fidanlık arazimiz, inşaat oranı yanıltılarak, parsel parsel yapılıp tahsise çıkarken tepki gösterdik. İlçenin imar planında, 3 ve 4 katlı yerlerine 10 kata kadar yapılaşma çok yanlış, ilçe bitiyor dedik, dilekçe verdik, reddettiler. Kıyılarımızda yanlış bir planlama yürütülüyor dedik. Bu kıyılar korunan alan dedik. Halkın günübirlik alanlarına dev kütleli oteller el koyuyor dedik. Bu planlama ilçenin yarı tropikal iklimine zarar verecek, parçalı yapılanma yok, deniz havası tarım alanlarına, halk da kıyılara ulaşamayacak dedik. İnsan dışındaki birçok canlının yaşam alanları yok olacak dedik. Sağlıklı gıda gelecek günlerde en önemli sorun olacakken bu dev kütleler tarım alanlarını yok edecek dedik. Bu küçücük üç sahil bunca sıra sıra dev kütleyi kaldıramaz dedik. Bu dönemde askıya çıkan bu planlamaya itiraz edilmeliydi, süresinde dava açılmalıydı dedik" ifadesine yer verdi.