PKK, Çanakkale’yi geçemeyenlerin artıklarıdır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Şişli'de bir otelde düzenlenen '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' programında şehit yakını ve gazilerle bir araya geldi. İftarda; Bakan Yerlikaya; "1 asır önce Çanakkale'de destan yazan tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Evladını, gözünden bile sakındığı yavrusunu eline kınalar sürerek, düğüne gider gibi askere yollayan, tüm anne ve babaların önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.Yerlikaya, "Çanakkale ruhu hamd olsun bugün de yaşamaktadır. 40 yıldır kardeşliğimize kasteden bölücü terör örgütü, Çanakkale'yi geçemeyenlerin artık zihniyetidir. 100 yıl dahi geçse hesap bitmemiştir, defter kapanmamıştır. Yerel ortaklar adını verdikleri terörist grupları ne kadar desteklerse desteklesinler, sonları hüsrandır, yok olmaktır. 15 Temmuz gecesi ihanet şebekesi FETÖ'nün eliyle yapılmaya çalışılanın, bir işgal teşebbüsü olduğunu çok iyi biliyoruz.109 yıl önce Çanakkale'de, ardından Milli Mücadele'de, göğsünü vatan için siper eden şühedanın torunları, o karanlık gecede de, bu ihanet ve işgal girişimini kendi karanlığında boğmuştur. Çanakkale ruhu ölmedi yaşıyor. Çünkü Çanakkale; imanla, inançla, şehadet şuuruyla, istiklal coşkusuyla yazılan bir vatan yeminidir. Çanakkale nesiller boyu yaşayacak ve yaşatılacak olan milli varlığın gereğidir" ifadelerini kullandı. Yerlikaya, "Şehitlerimizin emanetleri emanetimiz, davaları davamız, yolları yolumuzdur" ifadelerine yer verdi.