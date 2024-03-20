Sınırda yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ üyesi 3 kişinin hudutta yakalandığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasadışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. Yurt genelinde örgüte yönelik operasyonlar devam etti. Dün 3 ilde düzenlenen operasyonda örgütle iltisaklı olduğu belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.