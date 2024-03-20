Milli İstihbarat Teşkilatı'nın teknik desteği ile PKK/KCK-PYD/YPG'li Rızgar Amed kod Mehmet Kılıç'ın ZDHA'nında eylem girişiminde bulunacağı tespit edildi. Suriye Milli Ordusu (SMO), terörist Kılıç'ın eylem gerçekleştirmesine izin vermeyerek canlı olarak ele geçirdi.



KARAKOLA HAİN SALDIRI



Terörist Kılıç, örgütün 2019 yılında TSK'nın Şırnak'ın Uludere Karaçalı Karakolu'na yönelik gerçekleştirilen sızma faaliyetinde de yer aldığı öğrenildi.

TERÖRİSTİN GEÇMİŞİ



PKK/KCK'ya Mayıs 2015'te Muş/Şenyaylakırsalında ikamet eden akrabaları vasıtasıyla katıldı. Askeri ve ideolojik eğitimlerini tamamlaması akabinde sırasıyla örgütün Irak/Metina ve Garealanlarında görev yaptı.



Teröristin sızma girişimi engellendi | Video









2018'de örgütte sözde silahlı mücadeleye katıldı.2019'da TSK tarafından gerçekleştirilen hava operasyonunda yaralandı. 2020'de örgüt tarafından Rojava alanında görevlendirildi. Terörist Mehmet Kılıç hakkında Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma" suçundan yakalama kararı bulunuyordu.