Uydu kuluçka merkezi açıldı

Balıkesir'de 1 milyar 600 milyon lira ar-ge teşviki sağladıklarını açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bugüne kadar yaptıklarımız, önümüzdeki dönemde inşallah Yücel Yılmaz başkanımızla el ele vererek yapabileceklerimizin teminatıdır, işaretidir" dedi. Girişimcilerin hayallerini gerçeğe dönüştürecek "Uydu Kuluçka Merkezi" Çamlık Ahmet Edip Uğur Gençlik, Kültür ve Aktivite Merkezi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla açıldı. Fikri olan ve ticarileştirmek isteyen girişimcileri desteklemek amacıyla açılan Türkiye'ye örnek Uydu Kuluçka Merkezi'nde, girişimcilere ürün ve hizmet geliştirme konularında akademik, teknik destek ve eğitim verilerek girişimcilik ekosistemine katkıda bulunulacak.