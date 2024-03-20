YRP’den istifa edenler, AK Parti’ye katıldı

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Yeniden Refah Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye katılanlara rozet taktı. Şanlıurfa'da, 31 Mart yerel seçimlere sayılı günler kala Yeniden Refah Partisi'nden istifa edenler, AK Parti'ye katıldı. Haliliye Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Canpolat'ın seçim ofisinde düzenlenen katılım töreninde, yeni üyelerin rozetlerini de Mehmet Canpolat taktı. Törene, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı, eski milletvekilleri Seydi Eyyüpoğlu ve Mahmut Kaçar'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ ise "Şanlıurfa'mızda Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Partimizin saflarına katılan değerli hemşerilerimize rozetlerini takdim ettik" paylaşımı yaptı.