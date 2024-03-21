Gaziemir Belediye Başkan Adayı Deniz Doğan: "Yeşil alanlar bir şehrin kalbidir"

Gaziemir'in geleceğine dair umut dolu adımlar atmaya devam eden Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan adayı Deniz Doğan; Sevgi Mahallesi, Çınar Mahallesi ve Gazi Mahallelerinde esnaf ve vatandaş ziyaretlerini gerçekleştirdi. Gaziemir'in kalbinin attığı Abdullah Arda Meydanı'nda, Bombacının Kahvehanesi'ndeki buluşma, iftar sonrası vatandaşlarla çay eşliğinde samimi bir ortamda gerçekleşti. Deniz Doğan, Gaziemir'in güzel yarınlarına dair vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu. Deniz Doğan, ziyaretler sırasında vatandaşların ve esnafın sorunlarını dinleyerek, çözüm odaklı yaklaşımlarını ortaya koydu. Gaziemir'in her mahallesinde yaşayanların beklentilerini ve önerilerini değerlendiren Deniz Doğan, mahalleler arasında daha güçlü bir dayanışma ve işbirliği ruhu oluşturulması gerektiğini vurguladı. Deniz Doğan, Gaziemir'in sosyal ve ekonomik kalkınmasını sağlamak adına çıktığı bu yolculukta, her kesimden insanla buluşarak dayanışma içinde hareket etme kararlılığını bir kez daha dile getirdi.

"YEŞİL ALANLAR, BİR ŞEHRİN KALBİDİR"

Gaziemir'in geleceğini şekillendirirken, kentin çehresini değiştirecek, yaşam kalitesini artıracak projelere odaklanmanın önem taşıdığını ifade eden Doğan, ''Bu çerçevede, çevre dostu politikaları desteklemek, yeşil alanları artırmak ve halkımızın sağlıklı yaşam alanlarına erişimini kolaylaştırmak için harekete geçme zamanı gelmiştir. Yeşil alanlar, bir şehrin kalbidir. Gaziemir'imizde yeşil alanların artırılması ve yeni yürüyüş alanlarının oluşturulması hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımızı destekleyecek, huzurlu ve keyifli bir yaşamın temelini oluşturacaktır. Bu nedenle, kararlı bir şekilde yeşil alanları genişletme ve halkımıza daha fazla açık hava alanı sağlama sözü veriyoruz. Bu doğrultuda, Gölet projesini yaptık. 110 bin metrekare alan üzerine inşa etmeyi planladığımız gölet, içerisinde; kafeterya, seyir terası, gözlem kulesi, bisiklet ve yürüyüş yolları barındıracak. Bu bölge tamamen trafiğe kapalı olarak tasarlandı.

Gaziemir'in doğusu ve batısı ormanlık alanlardan oluşuyor. Bu ormanlık alanlarda oluşturacağımız mesire alanları bir yandan doğayla içe içe dinlenme tesisi olarak kullanılırken öte yandan açık havada spor ve oyunlara ev sahipliği yapacak. Gaziemirlilerin sosyalleşmek için güzel havalarda en çok vakit geçirmek istediği yerler mesire alanlarımız olacak. 'Bununla birlikte, mevcut yürüyüş yollarını genişleterek ve yeni yollar ekleyerek Gaziemir'imizi daha aktif bir yaşam tarzını teşvik eden bir şehir haline getireceğiz. Yeşil alanlarla çevrili yollar, yürüyüş yapmak isteyenler için güvenli ve keyifli bir ortam sağlayacak, aynı zamanda bisiklet sürmek isteyenler için de uygun bir altyapı sunacaktır.'' dedi.