Görevinizi yapın paranın kaynağını nereye harcandığını belgesiyle açıklayın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Isparta 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda 35 bin, Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda 40 bin vatandaşa seçim mitinginde seslendi:'Armut piş ağzıma düş' zihniyetinin hasbelkader yönetimlerini ele aldıkları şehirlerimizi nasıl geriye götürdüğünü görüyorsunuz. Üstelik bu uğurda bölücü örgütün uzantılarıyla DEM'lenmekten, eskiden bizimle birlikte olanları güya kurnazlık yapıp karşımıza çıkarmaktan, deste deste para görüntüleriyle siyaseti kirletmekten öte gitmiyorlar. CHP'nin belediye başkan adayı deste deste dolarlarla İstanbul'da seçim kazanmak istiyor. İçine şüpne düşen CHP'li vatandaşlarımıza karşı görevini yerine getirin. Çantalar dolusu bu paraların kimden alındığı, nereye harcandığı, belgeleriyle, kayıtlarıyla, şeffaf bir şekilde açıklayın. Hiç kimse böyle bir skandalı üç maymunu oynayarak geçiştiremez.Sağa sola saldırarak, hakaret ederek bu yetmeyince de milleti kendi suçuna ortak ederek bu rezaletten kendilerini kurtaramazlar. Şantaj dâhil her türlü iddia ortada kol geziyor. Şu olaylara bakmak bile bizimle muhalefet arasında vizyon farkını ortaya koymaya kâfi. Şehirlerimizi büyütmenin, kalkınmanın, insanımıza aşkla hizmet etmenin derdindeyiz. Onlar ise ceplerini doldurmanın, koltuklarını sağlama almanın peşindeler. Mevcut CHP yönetiminden ülkemize ve milletimize fayda gelmeyeceğini hep beraber görüyoruz. Sadece işimize bakıyoruz. İşimize odaklanıyoruz. Hizmet ve eser siyasetimizi devam ettirmenin yollarını arıyoruz.Türkiye olarak bilinen ve bilinmeyen yardımlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Hem kendi insanımız, hem dünyadaki tüm mazlumlar için yapacağımız en iyi şey birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarak ülkemizi hedeflerine ulaştırmaktır. Bunu başardığımızda artık yepyeni bir Türkiye'ye, yepyeni bir bölgeye, yepyeni bir dünyaya gözlerimizi açacağız.Hayat pahalılığı ve onun bir sonucu olan sabit gelirli insanlarımızın refah kayıplarının da üstesinden geleceğiz. Uyguladığımız programın sonuçlarını bu yılın ikinci yarısından itibaren görmeye başlayacağız. Genel ekonomik göstergeler gayet iyi, milli gelir, istihdam, üretim ve ihracat tarihin en yüksek seviyesinde. Enflasyon düştükçe ekonomideki bu olumlu tablonun getirilerini çalışanlarımıza ve emeklilerimize daha iyi yansıtma imkânı bulacağız. Bunun dışındaki palavralara sakın ha kanmayın. Eski Türkiye'de bu palavracı siyaset anlayışı yüzünden ülkenin onlarca yılı heba edildi. Güvensizliğin, istikrarsızlığın, programsızlığın, plansızlığın kol gezdiği bir ülkede herkes kaybeder; en çok da çalışanlar ve emekliler kaybeder. Bu ülkede emekliye, memura, işçiye maaş ödenememe tehlikesinin yaşandığı günler oldu. Üstelik o günlerin hem çalışan ve emekli sayıları hem bunların toplam bedelleri bugünle mukayese edilemeyecek kadar küçük rakamlardı. Türkiye bugün 32 milyonu bulan çalışan, 16 milyona ulaşan emekli sayısıyla gerçekten çok farklı bir ligin oyuncusudur. Bu dönemde milli geliri 3 kat büyüttük. İlerleyen süreçte 2 kat daha büyütebiliriz. Daha iyi refah seviyelerine kavuşabiliriz. Çalışanımızı, memurumuzu, emeklimizi enflasyona ezdirmeme ilkemize her şart altında bağlıyız.Güven ve istikrar iklimini muhafaza ederek diğer faktörler ne olursa olsun ülkemizin hedeflerinden sapmasına asla izin vermedik. Dışarıda ve içeride ne yaşarsak yaşayalım milletimizin işini, aşını, huzurunu, güvenliğini koruma kararlılığımızdan asla geri adım atmıyoruz.Özgür Efendi garip darbe açıklamaları yapıyor. CHP genel başkanlarının telefon merakı ona da sirayet etmiş. Darbecilerden kendisine telefon gelecekmiş, o da bunu gençler yapıyor diye sevinecekmiş. Gerçi bunların devrik genel başkanları da kahve yudumlayarak darbenin sonucunu beklemişti. Özgür Efendi bıraksın bu darbe şakşakçılığını da yanına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı da alsın Türk siyasetine bulaştırdıkları bu lekeden dolayı milletten özür dilesin. Gerçekten özgürce siyaset yapmak, siyasi rüştünü ispat etmek istiyorsa Özgür Efendi'den beklenen tavır budur. Bunun dışında söylediklerinin milletimizin nazarında hiçbir hükmü yok.Dünyada havada varız, insansız uçaklarımızla, KIZILELMA ile, AKINCI ile varız. Dünyada insansız hava araçlarında ilk 3 - ilk 4'ün içindeyiz. Bize tabanca vermiyorlardı, tabanca... Şimdi bizim yerli tabancalarımıza dünyanın dört bir yanından talep var. Şu anda aynı alanda dünyanın önde gelen ihracatçıları arasına girdik. İnsansız hava araçları teknolojisinde dünyanın ilk 3 ülkesinden biriyiz. Milli savaş uçağımız KAAN'la 5. nesil uçak yapabilen dünyadaki 4 ülkeden biri olduk. Aynı tabloyu makineden gıdaya, giyimden seramiğe, turizmden müteahhitliğe her alanda görmek mümkün.Her kim bu ülkenin yandığını, bittiğini, çöktüğünü iddia ederek etrafına umutsuzluk saçıyorsa kafasında başka hesaplar vardır. Bunların da köküne baktığınızda ya kifayetsiz muhterisleri, ya terör örgütü yandaşlarını, ya emperyalistlerin beşinci kol elemanlarını görürsünüz. Amaçları karamsarlık bulutlarını tepemize toplayarak milletimizi yıldırmak, insanımızın mücadele azmini kırmak, hepimizin dikkatini dağıtmaktır. Geçmişte de aynı şeyi yapıyorlardı.Şimdi yöntem değiştirmişler, milletimizin moralini çökertme taktiği uyguluyorlar. Gezi'sinden 15 Temmuz'una, son dönemde maruz kaldığımız onca saldırılarda çökmedik. Bunlara yanıldıklarını mayıs seçimlerinde sandıkta gösterdik. Bunlar hâlâ anlamıyor, anlamayacaklar. 10 gün sonra sandıklarda gelin bunları demokratik şekilde gömelim.Isparta'ya 21 yılda 76 milyar lirayı aşkın kamu yatırımı yaptık. Yalvaç Devlet Hastanesi'ne ek bina yapıyoruz. 31 Mart'tan sonra bunlara belediyelerimizle işbirliği içinde çok daha fazlasını ekleyeceğiz.Son 21 yılda Burdur'a 60 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptık. Sağlıkta 475 yataklı Burdur Devlet Hastanesi başta olmak üzere toplamda bin 150 yataklı on hastane dâhil 37 sağlık tesisini hizmete açtık, dört sağlık tesisinin yapımı ise sürüyor. Bucak çevre yolu ihalesini 28 Mart'ta yapıyoruz. Hızlı tren hattı projesi tamamlandığında Burdur ülkemiz hızlı tren ağına bağlanmış olacak. Burdur'un acil içme suyu ihtiyacını karşıladık. 31 Mart'tan sonra bunlara yerel yönetimlerle işbirliğinden sonra daha fazlasını ilave edeceğiz. Burdur'u CHP zihniyetinden kurtaralım.