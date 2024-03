Hamza Dağ: Eşsiz İzmir’imizi hep birlikte inşa edeceğiz

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı bir iftarda, "Biz dertliyiz, dertli! Buradan hareketle 'Eşsiz İzmir' için kollarımızı sıvadık" dedi. Dağ, "Bizim Meydan Alsancak projemiz çok büyük sevinçle karşılandı. Çünkü Meydan Alsancak, Alsancak'ı asıl hüviyetine, tarihine ve kültürünü yeniden şekillendirirken aynı zamanda bir teknoloji merkezi haline getirecek. Önümüzdeki 5 yılda İzmir'imizde yapacağımız çok kıymetli ve mühim işler var. Öncelikle şehrimizin trafik meselesini bitireceğiz. Yeni çevre yolunu İzmir'e kazandıracağız. Bu çevre yolu 9 bağlantı yolu ile şehir merkezine bağlanacak. 16 köprülü kavşak ve alternatif yollarla şehir merkezinde akıcı bir trafik sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Hamza Dağ konuşmasında, "Bizim bu şehre dair rüyalarımız var, hayallerimiz var, hedeflerimiz var. Eşsiz İzmir'i hep birlikte inşa edeceğiz, hep birlikte yöneteceğiz. Her kardeşimizin gurur duyacağı bir İzmir için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız. İnşallah 1 Nisan'dan sonra da İzmir'de öyle bir rüzgâr estireceksiniz ki İzmir'imizin her bir hanesi ferahlayacak, huzurla dolacak, mutlu olacak. 1 Nisan gelecek İzmir'imizin her sokağında kardeşlik şarkıları söylenecek, 1 Nisan gelecek İzmir hayallerine doğru yelken açacak, İzmir gün gibi, güneş gibi doğacak" dedi.