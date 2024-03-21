“Her haneye, her gönüle tek tek giriyoruz”

31 Mart yerel seçimleri öncesi çalışmalarını sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, Bolu'nun dört bir yanını adeta karış karış gezip vatandaşlarla buluşuyor. Durak'ın seçim gezilerindeki etkileyici performansı, seçmen nezdinde de olumlu yankılar uyandırıyor. Girdiği her ortamda birçok vatandaşın sempatisini kazanan Durak'ın, bu çabası, samimiyeti ve sahada aktif olarak varlığını sürdürmesi takdirle karşılanıyor.

KAÇEP birimi üyeleri ile birlikte kapı kapı gezerek, her haneye, her gönüle tek tek giren Durak, şu ana kadar İhsaniye Mahallesi, Aşağısoku Mahallesi, Dağkent TOKİ Konutları, Karaköy TOKİ Konutları ve Tabaklar Mahallesi'nde gerçekleştirdiği hane gezilerinde vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaştı.

Yapılan çalışmalarda desteğini hiç esirgemeyen KAÇEP birimi üyelerine teşekkür eden Durak, "Seçim çalışmalarımızı Kaçep üyelerimiz, kıymetli ablalarım ile birlikte İhsaniye Mahallesinde sürdürüyoruz. Her haneye, her gönüle, tek tek girerek ilerliyoruz. Seçim çalışmalarımızda günlerdir bizlerle birlikte sahada olan kıymetli ablalarıma, sevgili kardeşlerime, değerli hanımefendilere çok teşekkür ediyoruz, hakkınız ödenmez" ifadelerini kullandı.