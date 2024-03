Kocaispir’den gençlere müjde! 101 TL’ye aylık sınırsız ulaşım

Cumhur İttifakı ve AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Adana Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da katıldığı etkinlikte Çukurova Üniversitesi'nin öğrencileriyle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Kocaispir, öğrencilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

GENÇLERİN SORUNLARINI BİLİYORUM

Gençlerin sorunlarını çok iyi bildiğini belirten Kocaispir, "Gençler kendileri ile ilgili gerçek anlamda kimin önderlik edeceğini biliyor. Ben Fatih ağabeyleri olarak onların iyi bir gelecek elde etmeleri, bu şehrin, bu ülkenin geleceğine katkı sağlayacak ortamlar kurmak için gençlerimizin hayatlarına dokunmak istiyorum. Dijital platformlardan kültür sanat atölyelerine kadar hangi alanda kendilerini yetiştirmek istiyorlarsa onlara öncülük etmek istiyorum. Çünkü içlerinden biriyim. Gençlerin sorunlarını çok iyi biliyorum" diye konuştu.

HER GENCİ EVLADIMIZ BİLECEĞİZ

Gençlere projelerinden bahseden Kocaispir, göreve geldiğinde gençlerin sadece 101 TL'ye Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma araçlarında bir ay boyunca sınırsız ulaşım sağlayacağının müjdesini verdi. Gençlerin hayatlarına günübirlik değil sahiden dokunacaklarını ifade eden Kocaispir şöyle devam etti:

"Biz Adana Büyükşehir Belediyesi olarak bu şehirde yaşayan her genci evladımız bileceğiz. Üniversiteyi kazanan gençlerimize 10 bin, son sınıf lise öğrencilerine 3 bin TL burs desteği vereceğiz. Öğrencilerimize yılda bir kez yurt içi gidiş dönüş bilet desteği sağlayacağız. İş kuracak gençlerimize 100 bin TL hibe desteği vereceğiz. Gençlerimize hayatlarına renk katacak, keyif alacakları büyük gençlik merkezleri, meslek edindirme merkezleri, etüt merkezleri, spor tesisleri, kafe kütüphaneler, bir taraftan ders çalışırken bir taraftan sosyal hayatlarını yaşayacakları mekânlar kuracağız. Adana Bilim Merkezi'mizde evlatlarımız hayallerini büyütecek. Gençlerimize özel Adana Dijital Gençlik Platformunu kuracağız. Bu platform da gençler şehriyle alakalı hayallerini doğrudan bizlere iletebilecek, ben dahil tüm büyükşehir yöneticilerimizle iletişim halinde kalacaklar. Gençlerimizle aramızdaki iletişim kopmasın diye de her ay 5 GB ücretsiz internet desteği sunacağız. Gençlerimize farklı disiplinlerle hazırlayacağımız tematik çalışma alanlarıyla Adana Gençlik Kamp Merkezi'mizi bu dönemde hizmete alacağız. Bu şehrin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesinin de 7/24 işleyen, ders çalışılabilecek bir ortamın var olmayışı. İnşallah, bu dönem gençlerimiz için Adana'mızda her türlü imkânı ulaşılabilir kılacağız. 7/24 açık olarak hizmet sağlayacak, görünümü ve tasarımıyla şehrimizin estetiğine değer katacak. Adana Halk Kütüphanemizi hızla tamamlayacak ve hizmete alacağız."