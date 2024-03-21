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Giriş Tarihi: 21.3.2024

Öcalan sevici adaya tepki: Git Kandil’den oy iste

ONUR ŞAHANOĞLU ONUR ŞAHANOĞLU
Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Öcalan sevici adaya tepki: Git Kandil’den oy iste
CHP'nin Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem Erdem, seçim çalışması sırasında girdiği kahvehanede İmralı'daki terör elebaşı Abdullah Öcalan'a güzelleme yapmak için şok ifadeler kullandı. "Öcalan hain değildi. Artık PKK falan yok. Bitti o işler. Siz bir konuda bana güvenin. Adam hain değil" diyen Erdem kahvedekilerin tepkisiyle karşılaştı. Vatandaşlar Erdem'in sözlerine, "Kandil'den oy isteyin" diyerek tepki gösterdi.

6 PROVOKATÖRE TUTUKLAMA
Öte yandan DEM Parti'nin İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği nevruz etkinliğinde terör örgütü lehine slogan atan 6 şüpheli tutuklandı. /
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Öcalan sevici adaya tepki: Git Kandil’den oy iste
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