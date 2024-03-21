Öcalan sevici adaya tepki: Git Kandil’den oy iste

HP'nin Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem Erdem, seçim çalışması sırasında girdiği kahvehanede İmralı'daki terör elebaşı Abdullah Öcalan'a güzelleme yapmak için şok ifadeler kullandı. "Öcalan hain değildi. Artık PKK falan yok. Bitti o işler. Siz bir konuda bana güvenin. Adam hain değil" diyen Erdem kahvedekilerin tepkisiyle karşılaştı. Vatandaşlar Erdem'in sözlerine, "Kandil'den oy isteyin" diyerek tepki gösterdi.Öte yandan DEM Parti'nin İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği nevruz etkinliğinde terör örgütü lehine slogan atan 6 şüpheli tutuklandı.