Son dakika | Başkan Erdoğan’dan CHP/DEM/Kandil işbirliğine tepki: Gizli ittifakın boyutunu kimse bilmiyor

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Başkan Erdoğan, CHP'deki 'Para Kuleleri' skandalına göndermede bulunarak, "Kaynağı karanlık para destelerinden kule yapmak dışında icraatları yok. Deste deste paraları çantalarla taşıyıp sayıyorlar." dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Kilis'in beklentilerinin farkındayız, bu umutları boşa çıkarmayacak eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Kilis'in de aralarında bulunduğu deprem şehirlerini asla yalnız bırakmadık. Birinci önceliğimiz deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılmasıdır. Yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimini hedefliyoruz.

CHP'YE TEPKİ: PARA DESTELERİNDEN KULE YAPMAK DIŞINDA İCRAATLARI YOK

Kaynağı karanlık para destelerinden kule yapmak dışında icraatları yok. Deste deste paraları çantalarla taşıyıp sayıyorlar. Paranın nereden geldiği nereye gittiği belli değil. Kendisi hesap uzmanı olan Bay Kemal bunları izah edebilirdi, skandalın başından beri onun da sesi çıkmıyor.

Doğan görünümlü şahin misali, dışı farklı içi farklı bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıyayız.

Verdiği sözleri göreve gelince unutanlardan olmadık.

Kilis'e son 21 yılda güncel rakamlarla toplam 26 milyar lira yatırım yaptık.

CHP/DEM/KANDİL İŞBİRLİĞİNE TEPKİ

(Muhalefet) Lafa gelince şeffaflıktan, dürüstlükten bahsetmeyi çok severler. Ancak ne para işlerinde ne ittifak işlerinde bu sözlerine sadık kalırlar

Kandil'in güdümünde siyaset yapanlarla kurdukları gizli ittifakın boyutunu ve derinliğini CHP'li vatandaşlarım dahil kimse bilmiyor