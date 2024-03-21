Süleymaniye’de etkisiz hale getirilmişti görüntüleri ortaya çıktı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), PKK/KCK'nın sözde sorumlusu Rojda Bilen'i Irak'ın Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirdiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı. Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik topluluğu kadın genel sorumlusu 'Bişeng Brüsk' kod adlı Rojda Bilen, önceki gün MİT'in Irak'ın Süleymaniye kırsalında düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynakları, terörist Rojda Bilen'e yönelik düzenlenen operasyonun görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, MİT'in adım adım izlediği Rojda Bilen'in aracını nokta atışı ile etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.