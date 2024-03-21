Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı Şehit Ahmet Köroğlu’nu unutmadı! Hatırasını kütüphane ile yaşattı...

"ÇOCUKLARIMIZIN RAHATLIKLA KÜTÜPHANE HİZMETİNE ERİŞMELERİNİ SAĞLAMIŞ OLDUK"

Tuzla genelinde kütüphane sayılarını arttırarak gençlerin modern ortamda ders çalışma imkanlarını genişleteceklerini ifade ede Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Şifa Mimar Sinan Mahallesi'ne hizmetlerimizi getirebilmek için Şifa Park AVM'yi yaptık. Bunun içerisinde sosyal tesisimiz, nikah salonumuz, etkinlik alanlarımı, sinemamız, fitnes salonlarımız var. Ve bugün açtığımız kütüphaneyle birlikte Şifa Mimar Sinan mahallesinde hiçbir hizmeti geri bırakmayarak, çocuklarımızın rahatlıkla kütüphane hizmetine erişmelerini sağlamış olduk. Yakın zamanda kaybettiğimiz şehidimiz Ahmet Köroğlu adına olması ise çok başka bir anlam taşıyor. 18 Mart şehitlerimize, Ahmet Köroğlu şehidimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Şehit Ahmet Köroğlu'nun amcası Mustafa Köroğlu da yeğeninin adını bu kütüphaneye kazandırdıkları için belediyeye teşekkürlerini iletti. Şifa Mahallesi'nde yaşayan 20 yaşındaki Berivan Aydemir ise üniversiteye hazırlandığını, böyle bir kütüphaneye oldukça ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, teşekkürlerini iletti.