YPG’li terörist sınırda yakalandı

TÜRKİYE destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/YPG'li 'Rızgar Amed' kod adlı Mehmet Kılıç'ı Zeytin Dalı Harekâtı alanına sızmaya çalışırken yakaladı. Teröristin sahada bulunan SMO güçlerince yakalandığı öğrenildi. Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 'terör amaçlı örgüte üye olma' suçundan yakalama kararı bulunan Kılıç'ın yargılanmak üzere Türkiye'ye getirileceği belirtildi. Kılıç, örgütün 2019 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Karaçalı Karakolu'na gerçekleştirdiği sızma girişiminde yer aldı, ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava operasyonunda yaralandı. 2020'de örgüt tarafından Rojava alanında görevlendirildi.