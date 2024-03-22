14 ilde Sibergöz-28 operasyonu: 34 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "Giresun, Niğde, Osmaniye ve Zonguldak merkezli 14 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk İstismarı ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-28" operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı." dedi.