Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı nerede?

Abdipaşa Beldesinde AK Parti Belediye Başkanı ve adayı Yaşar Dönmez'in Abdipaşa Halı Saha Tesislerinde düzenlediği iftar programına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı.Bakan Tunç iftardan sonra yaptığı konuşmada 10 ay önce yapılan genel seçimlerde 6'lı masanın Cumhurbaşkan adayının nerede olduğunu sordu.

Bakan Tunç, "10 ay önce bir genel seçim yapıldı. Genel seçimlere girerken karşımız da bir ittifak vardı, altılı masa vardı, birde Cumhurbaşkanı adayı vardı, nerede Cumhurbaşkanı adayı. Kendi partilerine layık görmediler. Genel Başkan bile seçmediler, 10 ay önce Cumhurbaşkanı olsun diyorlardı, her bir partinin bir genel başkanları vardı, her biri Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklardı, nerede şimdi. Çil yavrusu gibi dağıldılar, şimdi birbirlerine düştüler. Allah Korusun bunlar iktidara gelmiş olsalardı. Cumhurbaşkanı ve yardımcıları bunlar iktidarı paylaşabilirler miydi. Paylaşamazlardı, işte böyle bir kaosa millet müsaade etmedi. Şimdi 31 Martta şehirlerimize en güzel hizmeti verecek belediye başkanlarını seçecek inşallah. Bunlarla uyumlu çalışacak milletvekillerimiz, kabinemiz hükümetimiz. İnşallah önümüzde seçimsiz geçecek bir 4 yıl istikrar süreci var. 22 yıldır siyasetimizin merkezine hep insanımızı koyduk, insanı yaşat ki devlet yaşasın dedik. İnsanı güçlendirmek için çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğin de her ortamda güçlü insan olarak çalıştık, insanımız güçlü olacak ki aile güçlü olacak, aile güçlü olacak ki toplum güçlü olsun. Bu istikrarlı büyüme kesintisiz olarak devam edecek.

VESAYETÇİLER VE DARBECİLER TARİH SAHNESİNDE YERİNİ ALDI

Değerli hemşerilerim temel hak ve özgürlükler alanını alabildiğine genişlettik. Ülkemizde demokrasinin standartlarını yükselttik, reformlar yaptık. Türkiye geçmişte darbecilere, vesayetçilere karşı maalesef kurumlarımız yapısal reformları gerçekleştiremediği için dayanıklı değil di ama bundan sonra bu ülkede vesayetçi anlayış hortlamasın, darbeler gerçekleşmesin diye çok reformlar yaptık, yapısal değişikler yaptık, Anayasamız da o vesayetçi, darbeci zihniyet ruhunu azaltan, ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler sayesinde bu ülkede artık vesayetçiler de, darbeciler de tarih sahnesin de yerini almıştır. Tarihin karanlık tablosunda yerini almıştır. Bundan sonra yüksek standartlı demokrasi ile inşallah yeni Anayasayı da yaparak Türkiye Yüzyılını hep beraber inşa edeceğiz inşallah."

Daha sonra Abdipaşa Belediye Meclis üyeleri ve yapılacak seçimlerde aday olan meclis üyeleri ve halkla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra programdan ayrıldı.