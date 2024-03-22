Adana’nın kaybedecek bir 5 yılı daha yok

Adana'da artık yeni bir dönemin başlaması, Adana'nın hizmetle buluşması için yola çıktıklarını kaydeden Kocaispir, "Ortaya koyduğumuz eserlerin, şehrin kimliğine ve estetiğine sunacağı katkıdan dolayı Adana kazanacak diyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızı Adana'mızda yaşayan her vatandaşımıza ulaştıracağımız için Adana kazanacak diyoruz. Ulaşımıyla, çevresiyle, altyapısıyla, eğitim ve istihdamıyla, dönüşümüyle, akıllı şehircilik çalışmalarıyla, çevre düzenlemeleriyle, tarım, turizm ve kültür çalışmalarıyla ortaya koyacağımız hizmetlerle Adana kazanacak diyoruz" diye konuştu.

Adana'nın kaybedecek bir 5 yılının daha olmadığını kaydeden Kocaispir, Zeydan Karalar'ın vadettiği projelerini gerçekleştirmediğini dile getirdi. Kocaispir, "Göreve gelirken en önemli vaatlerinden biri de otogarın yenilenmesiydi. Sözünü tutmadı, yapamadı. Biz de göreve geldiğimizde Türkiye'nin en güzel otogarını Adana'mıza yapacağımızı söylediğimizde sanıyorum Zeydan Karalar yapamadığı bir konunun bizim tarafımızdan iddiayla gündeme getirilmesinden rahatsız oldu. Bir otogar yapmak için meclis kararı gerekmez. Bunu belediyecilikle yakın ilgisi olan herkes bilir. Göreve geldiğimizde bu şehre yakışan en güzel otogarı biz yapacağız" şeklinde konuştu.

Adanalının çilesi olan sivrisinek konusuna da değinen Kocaispir, "Maalesef son 3-4 yıldır sivrisinek koca bir şehrin imtihanına dönüştü. Düşünebiliyor musunuz? Adana gibi bir şehir, Türkiye'nin en güzel, modern, yıllarca sanata kültüre öncülük etmiş şehri Adana'mız bugün sinekle anılıyor. Adana'nın adının 21. yüzyılda hala sinekle anılması, mevcut otogarla anılması trajikomik ve üzüntü vericidir. Sinekle bile mücadele edemeyenlere bu şehir emanet edilemez" ifadelerini kullandı.