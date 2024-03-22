Bakan Yumaklı’dan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Abdürrahim Dusak, İabrahim Eyyüpoğlu, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, MHP İl Başkanı Mahmut Güneş, MKYK Üyesi Mehmet Ali Kurt, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk ve meclis üyeleri tarafından karşılanan Bakan Yumaklı, şeref defterini imzaladı.

Başkanlık makamına geçen Bakan Yumaklı'ya kentte yapılan çalışmalar hakkında brifing verildi. Yaklaşık 2 saat süren ziyarette günün anısına Başkan Beyazgül, Bakan Yumakl'ya Balıklıgöl tablosu hediye etti.