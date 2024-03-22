Başkan adayı Aydın: Satmaya değil, hizmet etmeye geliyoruz

Cumhur İttifakı Seferihisar Belediye Başkanı Adayı Ahmet Aydın, internet üzerinden yayın yapan yerel bir sitenin canlı yayınında gençlerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Cumhur İttifakı Seferihisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Aydın, 31 Mart sonrasına işaret ederek "Satmaya değil, hizmet etmeye geliyoruz" dedi. Aydın, net bir şekilde 31 Mart'tan sonra mülkiyeti Seferihisar Belediyesine ait arsa satışı olmayacağını dile getirdi.

EĞER SATARAK HİZMET YAPILSAYDI SEFERİHİSAR'IN 15 YILDA PARİS OLMASI LAZIMDI

Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde mülkiyeti ilçe belediyesine ait taşınmazların satışının gelenek haline geldiğini bu geleneğin mevcut CHP'li Başkan İsmail Yetişkin döneminde de devam ettiğini dile getiren Aydın, "Seferihisar'da hepimiz 15 yıldır satarak hizmet yapılmadığını tecrübe ettik. Eğer satarak hizmet yapılsaydı, şehircilik geliştirilseydi son 15 yıldır Seferihisar'ın Paris olması lazımdı. 31 Mart'tan sonra hep birlikte Seferihisar'ın kaderini değiştireceğiz. Hiçbir yer satışı yapmadan 'kamuda devamlılık esastır' anlayışı ile bir plan ve program dahilinde borçlarını ödeyecek ve ilçemizi borçsuz bir belediyeye kavuşturacağız.1 Nisan'dan itibaren başlatacağımız değişim hareketi ile beraber, satılmadan nasıl gerçek belediyecilik yapılacağını tüm vatandaşlarımıza göstereceğiz" şeklinde konuştu.

700 MİLYON LİRALIK BÜTÇE

Seferihisar Belediyesi'nin 700 milyonluk bir bütçeye sahip olduğu bilgisi paylaşan Aydın: "Göreve geldikleri ilk gün eski Ürkmez Belediye Binasını, 2. Gün yazarlar evini sattılar. Seferihisar Belediyesi'nin bütçesi 700 milyon, 15 yıldır görevdeler. Ama elle tutulur gözle görülür bir eserleri yok. 700 milyonluk bütçede elle tutulur gözle görülür bir hizmet olmamasını Seferihisarlılar hak etmiyor" şeklinde konuştu.



Bir gencin, Seferihisar Belediyesi'nin çocuk parkı satışına gönderme yaparak, "31 Mart'tan sonra imza attığınız belgeleri okuyacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Aydın: "Okumak yetmiyor, konuyla ilgili bilginiz de olması lazım. Bugüne kadar imzaladığım her evrakı okudum, inceledim, bilmediğim konularda uzmanlarla istişare ettim; bugüne kadar nasıl imza attıysam bundan sonra da aynı şekilde imza atacağım" dedi.



25 PROJE 2 YILDA YAŞAMA GEÇECEK

5 yıldır yeni hastanenin Seferihisar'a kazandırılması için mücadele ettiklerini belirten Seferihisar Belediye Başkan Adayı Aydın: "Ben ve arkadaşlarım çok sayıda yatırımın ve hizmetin Seferihisar'a kazandırılmasına vesile olduk. Bunlar Seferihisar tarihinin en büyük bütçeli yatırımlarıydı. Eğer engellemelerle karşılaşmasaydık bir bu kadar daha hizmet ve yatırımı Seferihisar'a kazandırırdık. En bariz örneği yeni devlet hastanesi projesi. 5 yıldır arkadaşlarımızla yeni hastane projesi için mücadele ediyoruz. En zor kısmı olan; arazi tahsisi, kaynak aktarma, yatırım programına alınma işlemlerini bitirdik. Belediye yönetiminin tek yapacağı imar planı yapmaktı, 5 yıldır tamamlayamadı. Eğer zamanında yapmış olsaydı bugün hastane binası çoktan tamamlanmış olurdu" dedi.

SEFERİHİSAR 15 YILDIR YÖNETİLEMEME SORUNU İLE KARŞI KARŞIYA

Seferihisar Belediyesi'nin 15 yıldır yönetilememe sorunuyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Aydın: "Seferihisar Belediyesi'nde en önemli sorun kurumsal yapının bozulmuş olması. Biz belediyemize kurumsal kimlik kazandıracağız. Seferihisar Belediyesi'nin ciddi anlamda yönetilememe sorunu var. 31 Mart tarihi Seferihisar'ın ve Seferihisarlıların belediye hizmetleriyle buluştuğu bir dönemin başlangıcı olacak. 15 yıldır Seferihisar Belediyesi, yol yapımı ve çevre temizliği gibi en temel hizmetleri dahi yaşama geçiremiyor. 31 Mart'tan sonra bir yandan bu projeleri yaşama geçirirken öbür yandan Seferihisar'ın kanayan yarası çevre temizliği, bozuk yol, otopark, trafik gibi herkesin muzdarip olduğu sorunları çözüme kavuşturacağız. 2 yıl sonra Seferihisar köşe bucak tertemiz olacak, bir karış bozuk yol kalmayacak. İlçemizin en ücra köşesinde bile yollar yapılmış olacak" dedi.

2 YILDA 25 PROJEYİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

"15 yılda yapılmayan hizmetleri 5 yılda yapacağız" diyen Aydın: "Seferihisar tarihinde ilk defa belediye başkan adayı olarak proje tanıtım toplantısı düzenledik. 25 projemizin tanıtımını yaptık. 25 projenin dışında projelerimiz var. Tanıtımını yaptığımız projeler altyapısı hazır projeler. Bu projeleri 2 yıl içinde yaşama geçireceğiz" dedi.

Seferihisar siyasi tarihinde yeni bir akım başlattıklarını ifade eden Aydın: "Seferihisar tarihinde ilk kez bir proje tanıtım toplantısı yaptık, projelerimizi Seferihisarlılarla buluşturduk. Bizden sonra da diğer adaylar da benzer şeyler yapmaya çalıştı. Ama bunlar seçimlere 15 gün kala yapılabilecek şeyler değil. Bununla ilgili ciddi çalışmalar yapmanız lazım. Biz 1 Mart'ta, aylara yıllara dayanan çalışmalarımızın ürünü olarak projelerimizi görselleriyle mekan belirterek paylaştık. Bu çok önemliydi. Seferihisar'da yeni bir siyasi dil geliştirdiğimizi düşünüyorum. Diğer adaylarda bir şeyler yapmak için çabaladı ama zaman o kadar kısıtlı ki yetiştiremezsiniz. Seçimlere 1 ay kala ortaya çıkarsanız, vatandaşa dokunmaya çalışırsanız bunu beceremezsiniz. Arkada çok ciddi bir ekip olması gerekiyor. Bizim ekibimiz de var, aklımız da var, eğitimimiz de var. Dersimize iyi çalıştık" dedi. Programa izleyici olarak katılan gençlerin de sorularını yanıtlayan Aydın: "5 yıldır elle tutulur gözle görülür işler yaptık. 31 Mart'tan sonra da gençlerimizle, kadınlarımızla ve tüm vatandaşlarımızla beraber yine elle tutulur gözle görülür işler yapacağız. Lansmanını yaptığımız tüm projeleri 2 yıl içinde yaşama geçireceğiz. 5 yılda 15 yılda yapılamayan hizmetleri yaşama geçirerek açığı kapatacağız" dedi.