Başkan Çerçi: Hizmet seferberliğimiz devam edecek

Yerel seçimlere kısa bir zaman kala seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Çerçi, geçtiğimiz akşam ilk olarak Berberler ve Kuaförler Odası'nın üyelerine düzenlediği iftar yemeğine katıldı, ardından Cumhuriyet ile Fatih mahallelerinde vatandaşlarla biraraya geldi. Mehmet Çerçi'nin ziyaretlerine AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, Cumhur İttifakı belediye meclis üyesi adayları ve partililer eşlik etti.

"STK'LARLA ORTAK ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Manisa Berberler ve Kuaförler Odası'nın Şelale Plaza'da üyelerine yönelik düzenlediği iftar yemeğine katılan Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Çerçi, geçmiş dönemlerde olduğu gibi önümüzdeki dönemde de sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmaya devam edeceklerini belirtti. STK'ların toplum vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu dile getiren Mehmet Çerçi iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, "STK'lar bir toplumun vazgeçilmez en önemli unsurlarından birisidir. Geçtiğimiz 10 yıllık süreçte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de STK'larımızla çalışmalarımız aralıksız devam edecek. İlçemize yön verecek projelerimizde onlarında görüşlerini almaya devam edeceğiz."

CUMHURİYET VE FATİH'TE COŞKUYLA KARŞILANDI

Cumhur İttifakı Adayı Çerçi, iftar yemeğinin ardından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Birlik Camisi'nde teravih namazını kıldı. Teravih namazının ardından Mehmet Çerçi, camiden çıkan vatandaşlarla selamlaştı. Cumhuriyet Mahallesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Mehmet Çerçi, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Cumhuriyet mahallesinin ardından Fatih Mahallesi'ni ziyaret eden Mehmet Çerçi, esnafı ziyaret ederek yaptıkları ve önümüzdeki dönemde yapmayı planladıkları projeler hakkında bilgi verdi. Fatih Mahallesinde de vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Çerçi, hatıra fotoğraf çektirdi. Mehmet Çerçi ayrıca Fatih Mahallesi Birlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Sedat Gümüşsoy ile dernek üyelerini ziyaret ederek, bir taraftan mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi, bir taraftan ise önümüzdeki dönemde mahallede yapmayı hedefledikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"HİZMET SEFERBERLİĞİMİZ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DE DEVAM EDECEK"

Gerçekleştirdiği ziyaretlerde geçtiğimiz 10 yıllık süreçte mahallelere yapılan hizmetler hakkında bilgi veren ve önümüzdeki dönemde yapmayı hedefledikleri vizyon projeler hakkında vatandaşları bilgilendiren Mehmet Çerçi yaptığı açıklamada, "Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde vatandaşlarımızın yoğun ilgisi gerçekten bizi mutlu ediyor. Şunu biliyoruz ki vatandaşımızın hizmet yapanın her zaman yanında. Geçtiğimiz dönemde hem Cumhuriyet hem de Fatih mahallelerimize yeni oyun takım gruplarını yanı sıra halkımıza ucuz ve sağlıklı ekmek imkanı sunan Halk Ekmek Büfeleri kazandırdık. Bunun yanı sıra taziye evlerimizi yaptık, parke taşı döşemesi gerçekleştirdik. İhtiyaç sahiplerimize ramazan kolisi, gıda kolisi ve kömür yardımlarında bulunarak belediyemizin her zaman yanlarında olduğunu gösterdik. Geçtiğimiz 10 yıllık süreçte ilçemizde nasıl vizyon projelerimizi hayata geçirdiysek, önümüzdeki dönemde de yeni projelerle bölgemizin çehresini değiştirmeye devam edeceğiz. Hiçbir mahalle ayrımı yapmadan hizmet seferberliğimiz önümüzdeki dönemde de devam edecek. Her zaman söylediğimiz gibi yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır."