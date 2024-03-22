Başkan Tanğlay’dan Bitlis’i marka şehrine dönüştürecek yeni projeler

31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle tekrar Belediye Başkanlığına aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yeni dönemde Bitlis'i marka şehri haline getirecek yeni projelere imza atacak.

Yeni dönemde her yaşa, her kesime hitap edecek projeler üreten Başkan Tanğlay, Bitlis'in 50 yıllık bir altyapı problemini bitirdiklerini belirterek, "Bitlis'te bir tarih yazdık. Bu 5 yıla sığacak kolay bir iş değildi. Ama biz dişimizi tırnağımıza takıp çok güzel hizmetler yaptık. Bitlis'te kangren haline gelmiş problemleri çözdük. En büyük hizmetlerimizden biri 50 yıllık bir altyapı problemini bitirdik. Bütün mahallelerimizin içme suyu, kanalizasyon, doğalgaz hattını bitirdik. Bununla beraber üst yapısını da hallettik. Bitlis'te fiziki mekan problemlerimiz vardı. Otogar, millet behçesi, çocuk oyun alanları, gençlik merkezleri, kadın merkezleri, iftaiye binası, belediye binası bunarın hiçbiri yoktu. Biz bunları 5 yılda yaptık. Bitlis'i Kadim Şehir kimliğine kavuşturmak için büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Dere üstü ıslah projesiyle beraber Köprülerimizi, hanlarımızı, hamamlarımızı, camilerimizi kısacası tarihi mekanları gün yüzüne çıkardık" dedi.

"1 NİSAN SABAHI KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"

31 Mart gecesi güzel bir sonuç aldıktan sonra 1 Nisan sabahı kaldıkları yerden devam edeceklerini ifade eden Tanğlay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bitlis için önemli gördüğümüz kentsel tasarım yenileme projesi ile gözümüzün gördüğü her mekana çevre düzenlemesi, sokak sağlıklaştırması ve cephe iyileştirmesi yapacağız. Yaptığımız millet bahçesinin yanında Bitlis'i ikiye bölen, büyük bir kanyon var. Bu kanyonu yeşil yürüyüş yolu yapacağız. Bununla beraber Bitlis Kalesinin restorasyonunun tamamlanmasıyla beraber iki seyir terası projemiz var. Biri kuzey biri de güney cephesine olmak üzere seyir teraslarımızı yapacağız. Bizim için bu bölgede önemli bir mesele haline gelen bir diğer konu ise kadın taziye evi ve kültür merkezidir. Bunu 13 mahallemizin 13'ünede yapacağız."

"BİTLİS'TE TURİZM AĞI OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Bitlis'in tarihi mekanlarını Türkiye ve dünyaya tanıtmak istediklerini vurgulayan Tanğlay, "Temel amacımız Bitlis'i marka, turizm ve kültür şehri yapacağız. Bütün tur şirketlerinin rotasına Bitlis'i ekleyeceğiz. Tarihi mekanlarımızı bütün Türkiye ve dünyaya tanıtacağız. 7 bin yıllık tarihi olan bir şehrin kabuğunu kırmasıyla turizmde marka şehri olacağız. 2023 yılında en çok turist ağırlayan 11'inci il olmuşuz. Biz bunu 3,2,1 diye zorlamak istiyoruz. Mardin'de 250 tescilli yapı varken bizde 750 tescilli yapı var. Yeni dönemde Bitlis merkez, Nemrut Krater Gölü, Ahlat Selçuklu Mezarlığı ve Hizan'da inanç turizmini bir araya getirerek Bitlis'te güzel bir turizm ağı oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

Kadınlara daha yaşanabilir bir şehir inşa edeceklerini söyleyen Tanğlay, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Bitlis'e daha çok yeşil alan, mesire alanı, oyun alanı, millet bahçesi ve çocuk parkı yapacağız. Ayrıca gençlerimiz için de daha çok spor alanı, gençlik merkezi, etüt merkezi ve teknoloji sınıfları açılacak. Ve en önemlisi kadınlarımız için sosyal tesis yapmaya devam edeceğiz. Yaptığımız kadın merkezimizin sayısını arttırıp daha büyüğünü yapacağız. Bu merkezlerimizin içinde kafeler, oyun alanları, cep sinemalar, spor salonları ve aynı zamanda kurslar olacak. Kadınlarımıza daha yaşanabilir bir şehir inşa edeceğiz. Biz 5 yıldır çok güzel hizmetler yaptık. Bizim halkımız bizi tanıyor. Biz onlardan biriyiz. Onların kardeşi, onların çocuğuyuz. İnşallah 31 Mart gecesinde yine güçlü bir şekilde çıkıp, 1 Nisan sabahında halkımıza hizmete devam edeceğiz."