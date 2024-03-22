Birliğimiz yerel yönetimler için rehberdir

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, klasik belediyecilik anlayışının vatandaşlar nazarında öneminin kalmadığını, beklentilerin artık çok yüksek olduğunu söyledi. Başkan Yılmaz, "Gerek TBB çatısı altında, gerekse Balıkesir'de bizim hizmet anlayışımızın ve hayata geçirdiğimiz her projede 'sürdürülebilirlik' ve 'katılımcılık' kavramları yer alıyor" dedi.İçinde bulunduğumuz 21'nci yüzyılda, şehirleri geleneksel yöntemlerle yönetebilmenin mümkün olmadığına değinen Başkan Yücel Yılmaz, şunları kaydetti: "İhtiyaçlar ve beklentiler arttı, çeşitlendi. Bunu yönetebilmeniz için kurumsal kapasitenizi artırmanız, daha iyi organize olmanız, planlarınızı detaylandırmanız, bilgi, zaman ve finansı çok iyi yönetmeniz gerekiyor. Sürdürülebilirliği yakalamak içinse ortak aklı harekete geçirmeniz lazım. Bizim en temel önceliğimiz; şehrini ve sakinlerini koruyan, insanlara daha iyi yaşam imkânı sunan, sağlıklı ve mutlu bir toplum oluşmasını sağlamak. Türkiye Belediyeler Birliği aslında bu işin tam ortasında yer alıyor. Özellikle dirençli ve akıllı şehirleri, ekosistemi ve yerel yönetimlerin kurumsal gelişimlerini çalışan birlik, yerel yönetimler için önemli bir rehber ve yol göstericidir."