Cumhur İttifakı adaylarından Büyük Seyhan Buluşması

Sucuzade Meydanı'nda saat 14.30'da başlayacak programa tüm Adanalıları davet eden AK Parti Seyhan Belediye Başkan adayı Erdal Hatipoğlu, "31 Mart'taki yerel seçimler öncesinde Seyhan ilçemizde yapacağımız büyük buluşmada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye kazandırdığı gerçek belediyeciliği seçmenlerimizle bir kez daha paylaşacağız. Programımızda, AK Parti belediyeciliğini ve Seyhan Yüzyılı için hazırladığımız projelerimizi anlatacağız. İnşallah halkımızın verecekleri oylarıyla Adana Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde seçimi kazanacak, 1 Nisan'dan itibaren halkımızı gerçek belediyecilikle buluşturacağız" dedi.

Yoğun seçim kampanyası süreci yaşayan Hatipoğlu, Seyhan'da gezmedik mahalle, çalmadık kapı bırakmıyor. Yatırımcılarla, işçilerle, esnaf ve emeklilerle, ev hanımlarıyla, gençlerle buluşan Hatipoğlu, "Seyhan'da halkımızın bana büyük teveccühleri var. Onları asla mahcup etmeyeceğim. İlk kez karşılarında genç bir başkan adayı görüyorlar. Genç oluşumun adaylar arasında düzeni bozduğunu söylüyorlar. İnşallah halkımız beni seçtiğinde genç, dinamik, kararlı ve Seyhan'a sevdalı bir belediye başkanı olarak 10 yıldır hizmet alamayan Seyhan Belediyesi'nde hizmet düzensizliğine, hizmet yoksunluğuna son vereceğiz" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın Seyhan Belediye Meclis Üyelerini de paylaşan Hatipoğlu, her biri alanlarında uzman, farklı meslek gruplarından 32 meclis üyesinin katkılarıyla "Güçlü Seyhan Belediye Meclisi'ni de halkın oylarıyla oluşturacaklarını bildirdi. "Güçlü Belediye İçin Güçlü Meclis" diyen Hatipoğlu, seçmenlerden belediye meclis üyeliklerinde de Cumhur İttifakı için oylarını kullanmalarını isteyerek, "İnşallah Seyhan'ın ve Seyhanlıların hizmete duydukları hasreti 1 Nisan'da sona erdireceğiz. Seyhan'a hizmet için 27 vizyon projemizle yola çıktık. Bu projeleri de güçlü bir belediye meclisinin desteğiyle gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.