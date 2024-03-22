Cumhur İttifakı Beşikdüzü’nde önemli mesajlar verdi

Cumhur İttifakı mitingine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP Trabzon İl Başkanı Ömer Ayar, AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç ve MHP Beşikdüzü Belediye Başkan adayı Barış Öztürk, önceki dönem AK Parti Trabzon Milletvekilleri, Cumhur İttifakı Belediye başkan adayları ve ilçe başkanları katıldı.

BEŞİKDÜZÜ HAK ETTİĞİ HİZMETLERİ ALACAK

Beşikdüzü mitinginde konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, Beşikdüzü'nün hizmete susadığını vurgulayarak Beşikdüzü Belediye Başkan Adayı Barış Öztürk'ün verdiği sözlerin kendi sözü olduğunu belirtti. Genç, şunları söyledi, "Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile beraber Büyükşehir Belediyemizin adayı olarak bütün şehrime hizmet etmekle yükümlü, görevli bir aday olarak huzurlarınızdayım. Allah nasip ederse Cumhur İttifakının adayları olarak biz büyükşehirde, Barış kardeşim de Beşikdüzü'müzde el ele verip en güzel hizmetleri yapacağız. Beşikdüzü'müzü kaybettiği yılların ardından bu dönem hizmete susamış görüyorum. Beşikdüzü'müz hizmetin en fazlasını hak ediyor. Beşikdüzü'müze ne yaparsak azdır ama ne yaparsak da yakışıyor. Çoktan doğal gazın gelmesi gerekiyordu. Allah nasip ederse göreve gelir gelmez Ankara'ya gidecek doğal gazımız başta olmak üzere Barış Başkanımızın projeleri başta olmak üzere köy yollarımız, mahalle yollarımız, sahil tahkimat alanımız hepsini yapacağız. Beşikdüzü'nde hâlâ park yok, çocuk parkı yok! Ben bunu Beşikdüzü'müze kabul etmiyorum. Barış kardeşimin Beşikdüzü halkına ne sözü varsa o söz benim sözümdür. Bunun için hazırız, bunun için gücümüz var. Bunun için arkamızda hizmetlerin banisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var, Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkanı, Bilge Lider Devlet Bahçeli var. Beşikdüzü'nden güçlü çıkalım. Ankara'ya gittiğimizde bu gücü hissettirelim. İnşallah yeni dönemde de Beşikdüzü'müzün hak ettiği hizmetleri bu güzel ilçemize bu kadim ilçemize kazandırmayı Allah bizlere nasip etsin"

NE SÖZ VERMİŞSEK YAPACAĞIZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ise Cumhur İttifakının Trabzon'da çok güzel bir uyum yakaladığına dikkat çekerek seçimlerde destek istedi. Bakan Uraloğlu, "Önümüzdeki kıymetli bir seçim var. Şurada sayılı günümüz kaldı o güne kadar inşallah beraberce gayret edelim ve 31 Mart'ta o seçimi alalım. Bizde hizmetlerimize devam edelim. Karadeniz'de, Trabzon'da, Beşikdüzü'nde daha çok yollar gündeme geliyor. Birçok hizmet yaptık, birçoğuna daha ihtiyacınızın olduğunu biliyoruz. İlçe belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi ile her türlü imkana sahibiz. Genel seçime kadar 4 yıl, mahalli seçime kadar 5 yıllık bir süre var. Bu 5 yıllık süre içerisinde zaten Allah nasip eder, Allah ömür verirse hangi görevlerde oluruz bilemeyiz ama tekrar biz buralara geleceğiz tekrar neler yaptık onların hesabını size vereceğiz. Dolayısıyla o zamana kadar biz ne söz vermişsek yapacağız" dedi.

Miting sonrası Bakan Uraloğlu ,beraberindekilerle esnaf ziyaretinde bulundu.