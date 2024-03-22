Dem Diyarbakır adayı Serra Bucak akla ziyan sözler: Ölünce beni yakın

Dini ve milli değerleri hiçe sayan DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serra Bucak'ın, Kürt kimliğini reddederek, ibadetleri küçümseyerek dalga geçtiği ortaya çıktı. Belediye başkanı olmak için hazırlanan Bucak yaptığı paylaşımlarla, aile ve devlet yapısını 'gerici' kurumlar olarak nitelendirirken, ölünce yakılmak istediğini de söyledi. Serra Bucak, DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterildi. Seçim çalışmalarında "Yeni dönemde Kürt sorunu, barış ve toplum politikaları, Kürdistan tarihi ve kadın siyaseti olmalı" açıklamalarını yapan Bucak, sosyal medya üzerinden sorulan 'Bir daha doğsanız hangi milletten olmak isterdiniz' sorusuna 'Alman' cevabını verdi. Adaylık süresince Kürtlerle ilgili çözüm odaklı olacaklarını öne süren ve uzun yıllar Almanya'da yaşayan Bucak, Kürt kimliğini de reddederek Alman olmak istediğini söyledi. Almanya'yı öven Bucak, "Hem biz niye döndük ki medeni Almanya'dan?" paylaşımını yaptı.

İBADETLERE SAYGISIZLIK

Sosyal medyada yaptığı paylaşımları bununla da kalmayan Bucak'ın "Apartmanımızda bir eve misafirliğe gelen genç bir kadın asansörden inerken bana 'hayırlı iftarlar' dedi. Ben de 'size de iyi akşamlar' dedim" ifadelerini kullandı. Gayrimüslimlerin bile oruç tutanlara saygı gösterdiği Ramazan ayında Bucak, dini değerleri de yok sayarak ibadetleri mizah malzemesi haline getirdi.

AİLE YAPISINI AŞAĞILADI

Bucak bir başka paylaşımında ise LGBT'lileri ana politikaları yapacaklarını söyleyerek, "Yeni dönemde ana politika Kürt sorunu, barış ve toplum politikaları, Kürdistan tarihi ve kadın siyaseti olmalı. Diğer hak ve toplumsal çalışma gurupları: Emek, ekoloji-çevre, insan hakları ve ötekileştirilenler; örneğin LGBT" dedi. Ailenin ve devletin gerici kurumlar olduğunu ifade eden Bucak, "Aile devletten sonra gelen en gerici kurumdur!" diyerek hem devletsizliği savundu, hem de aileyi aşağıladı. Manevi değerlerden yoksun olan ancak Müslüman bir kenti yönetmeye aday olan Bucak bir başka paylaşımında ise "Ben ölünce yakılmak istiyorum, küllerimi de Van gölüne atsınlar mesela" dedi.